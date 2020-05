Cuanto más duros son los tiempos, más necesarias las aventuras

El sello Zenda Aventuras nació hace justo un año con El diamante de Moonfleet, del británico John Meade Falkner. Aquella historia resumía el perfil de libro que la editorial se propuso recuperar: novela clásica de aventuras poco traducida.Tras la edición de El prisionero de Zenda, de Hawkins, llega ahora El enigma del Agua Azul (Beau-Geste), de Percival Christopher Wren.

Esta novela se publica justo cuando más necesaria resulta la aventura: en medio de una pandemia mundial que obliga a la humanidad a confinarse en sus casas . "Compartir la felicidad, el consuelo y la libertad que ofrece esta historia de aventuras, amor, misterio y honor, es nuestra pequeña aportación de resistencia", asegura el escritor Arturo Pérez-Reverte, impulsor y asesor del sello a propósito de Beau-Geste.

Un libro así sólo podía zarpar de nuevo en este mundo con las velas Zenda Aventuras, esa nave con pez abisal por bandera. Se trata de una iniciativa editorial asociada al portal literario fundado por el autor de El capitán Alatriste y que se ha convertido en uno de los foros literarios independientes de referencia. El espíritu de la novela de Ruritania irriga ambos proyectos: tanto a la revista como al sello.

Este libro se publica cuanto más necesaria es la aventura: en medio de una pandemia mundial que obliga a la humanidad a confinarse

Esta editorial, cuyos libros cuentan con prólogos inéditos de Pérez-Reverte y portadas diseñadas en exclusiva por el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, rinde un homenaje a la aventura literaria y a los maestros del género. Sus historias están pobladas de héroes que encarnaron la moral y las virtudes clásicas de las que parece necesitar un mundo saqueado de ellas y más hambriento que nunca de aventuras.

Si en 2016 el foro dedicado a la cultura y la literatura creado por Pérez-Reverte desafiaba el mercado de la prensa cultural, ahora puede jactarse de mantener una editorial en medio de cualquier hecatombe, ya sea económica, sanitaria o intelectual. Sobre la naturaleza de esta colección y de El misterio del agua azul, habla la escritora, historiadora del arte y editora María José Solano, responsable del sello.

Llevamos días confinados, pero tocará salir a un mundo del que nada sabemos aún. ¿En qué medida la novela de aventuras aporta algo en esa situación?

El género de aventuras tiene la capacidad de registrar la improvisación. Los tiempos de paz y seguridad de los que hemos podido disfrutar en esta parte privilegiada del mundo los últimos cincuenta años, habían adormecido al ser humano. La literatura de aventuras es la manera lúcida y lúdica de mantenernos alerta; de recordarnos lo que fuimos y lo que podemos ser.

"El género de aventuras tiene la capacidad de registrar la improvisación. Los tiempos de paz y seguridad habían adormecido al ser humano"

Este es ya el tercer libro de la colección, ¿de qué claves dispone Zenda Aventuras para valorar lo conseguido hasta ahora?

Zenda Aventuras es, más que una editorial, un juego de lectores para lectores. El valor es ir comprobando que cada día somos más zendaventureros. Luego están las cifras, claro. De El Diamante de Moonfleet, se vendieron casi 10.000 ejemplares, y se siguen vendiendo; y con el último título, El misterio del Agua Azul (Beau Geste) publicado el pasado 23 de abril, en 24 horas estábamos los segundos en Amazon y ayer mismo, 27 de abril, alcanzamos el número uno de ventas de libros en español en EEUU en Amazom.com

¿Se ha puesto alguna vez sobre la mesa rescatar alguna escrita en español? ¿existe alguna?

Sí, claro. Pero es que tenemos entre manos una segunda línea editorial muy relacionada con la literatura española. Espero que muy pronto pueda contarte más.

El misterio del agua azul mezcla novela policíaca, misterio y aventura, ha dicho. ¿Cómo se complementa con Moonfleet y El Prisionero…?

El complemento de una colección es siempre el coleccionista. Es el lector quien debe encontrar el final de las cuerdas y unir los cabos. Todos los libros están relacionados; la manera de hacerlo varía en cada tipo de lector.

"No queremos destruir libros, por eso imprimimos solamente aquellos que nos encargan. Nos gusta que sea así, no deja de ser una aventura"

Escogieron el 23 de abril, día del Libro, como fecha de publicación. ¿Se puede adelantar cómo ha ido hasta ahora? ¿Marca alguna diferencia la impresión bajo demanda?

La impresión bajo demanda es una manera diferente de entender el mercado editorial, y nosotros creemos que es el futuro, entre otras cosas porque es sostenible y coherente. Imprimir los libros que se piden, olvidando las tradicionales “tiradas” que, al final, requieren una inversión a ciegas y que no siempre atienden a una realidad de mercado. Lo triste es que, si esa tirada no se vende, los libros sobrantes almacenados exigen un coste que las editoriales no pueden soportar, y por eso terminan destruyéndolos. Antes se quemaban o destruían los libros prohibidos; ahora, simplemente se destruyen porque sobran.

En Zenda Aventuras no queremos destruir libros, por eso optamos por imprimir solamente aquellos que nos encargan. Claro está que somos menos visibles en las grandes librerías, donde no podemos competir con las pilas y columnas de libros de las grandes editoriales. Pero tenemos la suerte de contar con una red maravillosa de libreros de barrio que nos quieren, nos miman y nos recomiendan. Y por supuesto, estamos en redes sociales, donde los lectores y zendaventureros se recomiendan unos a otros. Es una manera casi artesana de existir. Y nos gusta que sea así, pues no deja de ser una gran aventura.