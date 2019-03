Netflix se vuelve a quedar fuera del Festival de Cannes

La disputa en torno a si las producciones de las plataformas digitales como Netflix deberían estar en los principales certámenes cinematográficos continúa. El Festival de Cannes no proyectará estas películas por segundo año consecutivo por falta de acuerdo.

A pesar de que los responsables del evento y del servicio de 'streaming' se han reunido en diversas ocasiones para tratar de llegar a una resolución común, no han logrado un consenso.

Había posibilidades de que varias películas de Netflix participaran en el certamen, que se celebra entre los días 23 y 25 de mayo en la ciudad gala. Una de ellas era 'The Irishman', una cinta de Martin Scorsese -uno de los últimos que se ha subido al carro de la plataforma para crear filmes- con Robert De Niro y Al Pacino. Sin embargo, no solo se quedará fuera por pertenecer a la misma, sino que para el próximo mes la posproducción no habrá terminado.

'The Laundromat' y 'The King' eran otras opciones. El primero se trata de un filme de Steven Soderbergh en el que cuenta con la todoterreno Meryl Streep, con Antonio Banderas, Gary Oldman y David Schwimmer; el segundo, tiene entre sus protagonistas al joven Timothée Chalamet.

El gran cisma en relación a estos cambios en el mundo cinematográfico llegó hace dos años, en 2017. Entonces, optaban al máximo premio que otorga el Festival, la Palma de Oro (Palme d'Or), dos producciones de Netflix. La película 'Okja', de Bong Joon-ho, y 'The Meyerowitz Stories', de Noah Baumbach y en la que aparecían rostros como los de Adam Sandler, Grace Van Patten, Ben Stiller y Emma Thompson. Estas solo se vieron en televisión.

Un año después, los premios franceses impusieron como obligatorio que los filmes se reprodujesen en salas de cine en Francia sin un lanzamiento simultáneo en Internet. Así, Netflix optó por no asistir al certamen en 2018.

Steven Spielberg y el 'streaming'

Esta postura se toma después de que este 2019 haya comenzado envuelto en polémica. El aclamado director de cine estadounidense Steven Spielberg se postuló a favor de las salas de cine en pleno auge del 'streaming'.

Netflix respondió al creador de 'La lista de Schindler'. "Amamos el cine y damos acceso al cine a quienes no pueden pagar una entrada", indicaron.

No solo eso, los últimos Premios Oscar, celebrados el pasado mes de febrero, ha sido duramente criticada por considerarse una edición blanda, simple y convencional. Muchos aseguraron que el premio a mejor película debería haber sido para la cinta de Alfonso Cuarón 'Roma', de Netflix. Dando la 'estatuilla' a 'Green Book', de Peter Farrelly, la crítica afirmó que se estaba castigando al 'streaming'.

Estas opiniones llegan en un momento en el que cineastas de Hollywood comienzan a caer en las redes de estas plataformas. Además de Cuarón y Scorsese, otros como Paul Greengrass o los Hermanos Coen ya trabajan con las mismas.