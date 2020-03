Coronavirus y música: "El momento es caótico, no sabemos qué va a pasar en dos días"

La lista de cancelaciones crecen día a día: South By Southwest en Texas; Tomorrowland Winter en los Alpes franceses; Beat Hotel en Marruecos; Ultra Music y Calle 8 en Miami... La ópera de Nueva York decretó un cierre de catorce días para cualquier empleado procedente de “China, Irán, Corea del Sur, Italia y Hong Kong”. Pueden consultar la lista completa en este post de la publicación especializada Vulture, actualizado de manera constante. El país que ha tomado medidas más duras es Francia, donde se han prohibido los actos de más de mil personas. Al otro lado del Mediterráneo, el ministro de Sanidad de Israel limitó el pasado 4 de marzo las concentraciones a menos de cinco mil. Fuentes de la industria musical israelí opinan que esto puede traer pérdidas a largo plazo para la escena cultural si no se controla la pandemia en los dos próximos meses.

El sector de la música en vivo en España ha encadenado un lustro de cifras récord, la mejor registrada en 2019, donde alcanzó una facturación de 382 millones de euros, según la Asociación de Promotores Musicales. Esto supone un crecimiento de un 14,6% respecto al año anterior. "De momento no hemos recibido ningún mandato o protocolo del Gobierno, pero lo acataremos cuando lo haya. No hay casos de conciertos, giras ni festivales cancelados. Vivimos un momento caótico, una normalidad que no es muy normal, ya que distintos gobiernos aplican distintas medidas sin que se sepa muy bien cuál es el criterio", lamenta un veterano promotor, que trabaja con primeras figuras de nuestro pop-rock.

"Tenemos un montón de pólizas, que abarcan terrorismo, lesiones, destrucción de propiedad, condiciones climatológicas adversas…Lo que no está cubierto son las enfermedades contagiosas, virus y pandemias", explica un festival afectado

El veterano periodista Fernando Fuentes Panadero publicaba en sus redes sociales a las 19 horas del lunes que al menos un promotor no ha logrado aguantar la incertidumbre. "La dirección de dos festivales -súper importantes de este país- acaban de mantener una reunión conjunta y secreta, por no pública, en el Ministerio de Sanidad. ¿A qué no imagináis de qué han hablado? De muy buena tinta, oiga", aseguraba en su página de Facebook. Hay demasiado dinero en juego y el sector anda agitado.

Gibraltar y la música clásica

Dentro de la clásica, también crecen los problemas. El compositor australiano Brett Dean está ingresado en un hospital de Adelaida enfermo de coronavirus, que pudo contraer en una reciente estancia en Taiwán. En Madrid se han cancelado las funciones de The Revenger’s Tragedy, una producción del Piccolo Teatro di Milano, que estaban programadas en el Centro Dramático Nacional los próximos días 11, 12, 13 y 14 de marzo, según informa el Inaem. La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico de Milán Giuseppe Verdi ha cancelado el concierto que tenía previsto en la Kreuzkirche de Bonn el próximo 14 de marzo, dentro del Beethovenfest.

Siguiendo las recomendaciones de los expertos, las autoridades del peñón decidieron suspender la edición del Festival de Música de Gibraltar 2020, un acto que el año pasado congregó a decenas de miles de personas para disfrutar de artistas como Enrique Iglesias y Take That. La medida suena radical, pero tiene que ver con el registro de un infectado local la semana pasada, procedente de un vuelo desde Italia.

Los superventas Green Day, BTS y Tool fueron los primeros artistas afectados, en conciertos en Asia y Oceanía

¿Quienes fueron los primeros perjudicados en el mundo de la música? La banda norteamericana Green Day anunció a finales de febrero el aplazamiento de sus fechas previstas en el continente asiático para marzo. La gira debía llevarles a grandes recintos de Singapur, Filipinas y Corea del Sur. La mayor gira cancelada es Map of The Soul, de los superventas BTS, estrellas del K-Pop, que anularon todos sus espectáculos en su país. Yendo un poco más abajo, a Nueva Zelanda, hace tres días se produjo una alarma por la presencia de un infectado en un concierto multitudinario de Tool, leyendas del metal experimental.

El mayor problema en Estados Unidos, según la organización del festival texano South by Southwest, es la ausencia de seguros que cubran una posible infección. “Tenemos un montón de pólizas, que abarcan terrorismo, lesiones, destrucción de propiedad, condiciones climatológicas adversas…Lo que no está cubierto son las enfermedades contagiosas, virus y pandemias”, explicó el directivo y cofundador de la feria Roland Swenson a The Austin Chronicle.

Música y mercados bursátiles

La noticia más curiosa es que la epidemia de coronavirus puede afectar positivamente a la salida a Bolsa de Warner Music Group, pospuesta por las bajadas generalizadas de los valores de Wall Street. Todas las predicciones apuntan a una subida de cotización del entretenimiento que se consume en casa y una caída o desplome del que requiere desplazamiento (desde viajes a festivales). Por eso el retraso en la oferta pública de Warner les puede beneficiar.

La institución financiera alemana Berenberg explicó hace unos días su cálculo de que las acciones de Live Nation valen ahora 69 dólares en vez de los 78 de su precio nominal

El director ejecutivo del gigante global Live Nation, Michael Rapino, comentó sus perspectivas a finales de febrero: “Asumimos que los lugares calientes de la pandemia pueden empeorar y tendremos que cancelar conciertos aquí y allá. Pero confiamos en que, a largo plazo, todos los espectáculos terminarán por celebrarse en una fecha distinta. Los fans harán que los beneficios lleguen, en un momento o en otro”, afirmó en la rueda de prensa sobre los resultados del cuarto trimestre.

La institución financiera alemana Berenberg, que realiza operaciones en todo el mundo, explicó hace unos días su cálculo de que las acciones de Live Nation valen ahora 69 dólares en vez de los 78 de su precio nominal. Se basa en la “incertidumbre significativa”, aunque también señala que hay margen en el segundo semestre para recuperar terreno si mejoran las noticias sobre el virus.