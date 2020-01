Muere a los 21 años la rapera estadounidense Lexii Alijai

La joven rapera estadounidense Lexii Alijai murió el día de Año Nuevo a los 21 años.

El portal BuzzFeed ha asegurado que había hablado con miembros de su familia, quienes confirmaron la muerte de la cantante.

No se han dado a conocer de manera oficial los detalles ni las causas de la prematura muerte de la artista, pero compañeros del mundo de la música, como la también cantante Kehlani, reaccionaron con gran tristeza a las informaciones aparecidas entre el miércoles y el jueves en internet según las cuales Lexii Alijai había fallecido.

"Acabo de recibir la peor jodida noticia de siempre. Mi corazón está roto. Joder", escribió en Twitter la cantante Kehlani, que contó como colaboradora con Lexii Alijai en el tema de 2015 Jealous.

jus got the worst fuckin news ever. my heart is BROKE. FUCK