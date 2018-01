Adiós a Nicanor Parra: el antipoeta, el que apaga la luz

Fue el creador de la antipoesía, uno de los más grandes y longevos renovadores de la literatura universal y chilena. Aquel mordaz y huidizo ser que enterró todas las convenciones, hasta la de la vejez. Quién si no él, Nicanor Parra (1914-2018), que ha muerto este martes en Santiago de Chile, a los 103 años. Desafiante, sarcástico, irónico… Algunos hablan de él como un humanista radical e individualista. Y así fue. En una ocasión, Nicanor Parra dijo a la periodista Leila Guerriero: "Nunca fui poeta de nada porque siempre he pescado las cosas que andaban en el aire". Y así como huía de las ceremonias y las capillas literarias, el poeta y Premio Cervantes 2011 se escabulló de su propia naturaleza. El antipoeta no quería ser tal cosa: lo era de manera natural. Acaso incapaz de prever el alcance de su propia creación y lo que ella haría con sus lectores.

En 1954, publicó Poemas y antipoemas. Entonces todo acabó y volvió a comenzar de otra forma. La ruptura de la sintaxis, la experimentación y la renovación entendida como necesidad y no como propósito.El poeta no cumple su palabra si no cambia el nombre a las cosas, escribió el chileno. Y cumplió. Un cúmulo de decisiones literarias determinaron una obra que avanzó en una línea a veces quebrada, en otras continua y que siguió su curso en Antipoemas (1960), Manifiesto (1963), Canciones rusas (1957) y Artefactos (1972). En 1972 fue postulado por primera vez al Premio Nobel de Literatura. Entre 1977 y 1981 publicó sus Sermones y prédicas del Cristo de Elqui; Lear, rey & mendigo y Hojas de Parra. En sus obras completas se incluyen algunos poemas dispersos que escribió en el transcurso de los años como Quédate con tu Borges o el rap de La Sagrada Familia.En 1991 recibió en México el Premio Juan Rulfo y en 2001 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2000 recibió el Honorary Fellow de la Universidad de Oxford y en 2011 el Premio Cervantes, que no acudió a recibir.

Hijo de un maestro y una tejedora, fue el mayor de nueve hermanos -entre los que se encuentran Violeta Parra-. Estudió matemática y física. Tras vivir en Estados Unidos, volvió a Chile y creó junto a Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky la llamada poesía mural “quebrantahuesos”, una especie de collage lírico, acaso anárquico, en el que lo coloquial y lo popular se mezclan con una fuerza aleatoria y arbitraria. Sus desplantes a las formas clásicas y la solemnidad de la literatura chilena comenzaban a tomar forma. Su actitud civil era una expresión de su libérrima concepción poética."¿Qué es un antipoeta?”, se pregunta el chileno en Test. Y a continuación, despliega la brillante letanía:

"Un comerciante en urnas y ataúdes?/ ¿Un sacerdote que no cree en nada?/ Un general que duda de sí mismo?/ Un vagabundo que se ríe de todo/ Hasta de la vejez y de la muerte?/ Un interlocutor de mal carácter?/ Un bailarín al borde del abismo?/ Un narciso que ama a todo el mundo?/ Un bromista sangriento/ Deliberadamente miserable?/ Un poeta que duerme en una silla?/ Un alquimista de los tiempos modernos?/ Un revolucionario de bolsillo?/ Un pequeño burgués?/ Un charlatán?/ un dios?/ un inocente?/ Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta”.

Nicanor Parra todavía irradia el influjo renovador con el que irrumpió hace ya más cincuenta años. Aventaja a vivos y a muertos con la libertad que confiere la palabra a quienes saben usarla. El antipoeta, que justamente por no ser parte de nada sobrevivió a todo, se pasea aún novísimo: más joven todavía que quienes estaban llamados a heredar de él la fuerza que aún transmiten sus palabras. Roberto Bolaño heredó de Parra la lucidez y la fuerza de quien podía extender su legado, pero la muerte sorprendió a Bolaño mucho antes que al autor de Canciones rusas (1957).

La desaparición física de Nicanor Parra convierte en total la oscuridad que se intuía tras la progresiva retirada del escritor, quien se encerró en su casa ubicada en el balneario Las Cruces, y dejó atrás el mundo ruidoso de premios, editores y demás criaturas. Sin embargo, algo en su muerte -ahora sí, definitiva- nos deja a oscuras. Algo se extingue. Como en aquellas páginas de su obra selecta El último apaga la luz (Lumen), el poeta se va sin despedirse. Da por clausurado el mundo presionando el interruptor. Adiós a Nicanor Parra, el antipoeta, el último que apaga la luz.