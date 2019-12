Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, tras una larga enfermedad

La cantante y compositora sueca que fue la voz femenina del dúo de pop Roxette, Marie Fredriksson, ha muerto la mañana de este martes, según ha confirmado su agente Marie Dimberg. La artista, que formó parte de uno de los grupos más relevantes de las décadas de los 80 y 90 junto a Per Gessle, ha muerto a los 61 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Fredriksson ha estado tratando de combatir un tumor cerebral desde el año 2002 y ahora, su agente ha lanzado un comunicado en el que asegura que, "con gran tristeza", anuncia que uno de sus "artistas más grandes y queridos se ha ido". "Marie Fredriksson ha muerto tras su larga enfermedad", escribe Dimberg.

Su compañero ha sido uno de los primeros en querer mostrar su recuerdo a la artista, asegurando que "el tiempo pasa muy rápido". "No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento compartiendo sueños imposibles", ha señalado en un comunicado. "¡Y qué sueño llegamos a compartir!", ha celebrado.

Gessle se siente, afirma, "honrado de haber conocido su talento y generosidad". "Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamás serán igual", ha concluido el otro miembro de Roxette.

Entre los temas más conocidos del grupo que le alzó como uno de los más escuchados están It Must Have Been Love o Listen To Your Heart.

(Habrá ampliación)

