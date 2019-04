Mick Jagger tranquiliza a sus fans: "Me siento mucho mejor"

Mick Jagger, cantante del grupo The Rolling Stones, se recupera satisfactoriamente de su reciente cirugía cardiaca en Nueva York. El procedimiento, mínimamente invasivo, ha permitido evitar una cirugía mayor y más compleja en la posterior recuperación.

El propio intérprete británico ha agradecido por redes sociales todas las muestras de cariño recibidas: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Me encuentro mucho mejor y en proceso de recuperación. Y también un enorme agradecimiento a todo el personal del hospital por realizar un excelente trabajo"

