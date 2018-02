Michael Wolff: "Trump se niega a leer nada, ni siquiera memorandos de una página"

«“¿Es Trump una buena persona, una persona inteligente, una persona capaz?”, preguntó Sam Nunberg, el ayudante político de Trump durante mucho tiempo. “Ni siquiera lo sé. Pero sé que es una estrella”»

«A principios de agosto, menos de un mes después de que [Roger] Ailes fuera expulsado de Fox News, Trump pidió a su viejo amigo que se encargase de la gestión de su desastrosa campaña. Ailes, conocedor de lo poco dado que era Trump a seguir consejos, o a siquiera escucharlos, rechazó la oferta. Una semana después, [Steve] Bannon se hacía cargo de la tarea.»

«Casi todos los implicados en la campaña, aún un grupo muy pequeño, pensaban en sí mismos como un equipo realista, con perspectivas tan realistas como se podían tener en política. La opinión común que no verbalizaban: no solo Donald Trump no sería presidente, sino que probablemente no debería serlo. De manera bastante conveniente, la primera suposición hacía que no tuvieran que pararse a considerar la segunda.»

«—Puedo ser el hombre más famoso del mundo —le dijo Trump a su ayudante intermitente Sam Nunberg al principio de la campaña.

—Pero ¿quieres ser presidente? —preguntó Nunberg (una pregunta cualitativamente diferente a la habitual en el test existencial de los candidatos: “¿Por qué quieres ser presidente?”). Nunberg no obtuvo respuesta.»

«Por las noches, después de pasar varias horas viendo televisión por cable, el buen humor se le agriaba. Entonces llamaba a amigos y conocidos, y, en el transcurso de conversaciones que solían durar treinta o cuarenta minutos pero también podían extenderse mucho más, daba rienda suelta a sus frustraciones y se quejaba de los medios de comunicación y del personal. [...] Las personas con las que hablaba —ya fuera porque la conversación les resultaba peculiar, o alarmante, o del todo contraria a la razón y el sentido común— a menudo dejaban de lado la supuesta naturaleza confidencial de las llamadas y compartían la información con otra persona. Así, las novedades del funcionamiento interno de la Casa Blanca pasaban a ser de dominio público. [...] En cualquier caso, su discurso contaba con una serie de constantes: Bannon estaba a punto de ser expulsado, Priebus, también, y Kushner necesitaba que lo protegiese de los otros dos abusones.»