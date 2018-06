Màxim Huerta no dimite: "Pagué lo correspondiente y asunto cerrado"

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, responde a la publicación en prensa sobre sus irregularidades e infracciones fiscales durante los años 2006, 2007 y 2008. Lo ha hecho en el programa Más de Uno, con Carlos Alsina, en Onda Cero, en donde aseguró haber hablado con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien aprueba su conducta y su gestión,y que no dimitirá porque tiene "sus obligaciones fiscales al día desde hace diez años". "Pagué lo correspondiente y asunto cerrado", zanjó Huerta.

"El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso me ha elegido como ministro", dijo para dejar claro que el presidente de Gobierno está al tanto de todo, y que no dimitirá ni ha recibido presiones para que lo haga. "Nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes. Si he dicho hace una semana que pedía políticos transparentes, cómo no voy a ser trasparente". Así ha respondido Huerta la mañana de este miércoles, cuando se ha hecho público que el ministro defraudó 218.322 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008, cuando trabaja como presentador de 'El programa de Ana Rosa', según ha publicado El Confidencial.

Las sentencias, emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en mayo de 2017, señalan que el ministro "se había deducido como gastos de actividad artística injustificada hasta un total de 148.702 euros", según recoge el diario. Huerta fue condenado "por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación de tributo", como consecuencia de la presentación incorrecta de la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

🔴#MàximHuertaEnOndaCero da a entender claramente que Pedro Sánchez no contempla su dimisión:"El presidente me ha dicho esta mañana que nuestro objetivo es seguir trabajando y ser transparentes". https://t.co/d58QQXgA2j📻 pic.twitter.com/WRwBZPN0Ot — Más De Uno (@MasDeUno) June 13, 2018

Por ello, el escritor y presentador de televisión tuvo que pagar "una liquidación total de 365.938 euros por los tres ejercicios, incluidos un recargo del 50% de multa y los intereses de demora", señala el medio, que cifra el fraude original en 218.322 euros. El fraude se cometió a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, en la que el titular de Cultura figuró como único accionista y administrador desde enero de 2006 hasta su liquidación, a finales de 2016.

"Cuando entré a trabajar en la televisión era una fórmula que te recomendaba. Lo hacíamos periodistas escritores, tertulianos (...) Esto no tiene nada que ver como ministro de Cultura, es como ciudadano, cuando era Màxim Huerta presentador (...) Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano", dijo el ministro de Cultura y Deporte, quien asegura no haber incurrido en ninguna acción que exija su salida.

En menos de una semana

No se cumplen todavía ocho días en el cargo y ya Màxim Huerta afronta su primer revés político. Crucificado por sus opiniones sobre el deporte antes de ser nombrado titular de esa cartera, asume ahora una nueva crisis. Antitaurino, tertuliano y autor de media docena de libros. El perfil de Màxim Huerta (Valencia, 1971) se libra más en el terreno de los medios y la notoriedad pública que en la cultura.

El medio cultural lo recibió con un entusiasmo moderado: resaltan su sensibilidad aunque dejan claro que tiene grandes retos, tal y como lo hizo Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos. Las redes, en cambio fueron algo más ácidas: fueron directamente a su cuenta de Twitter para resaltar algunos de los mensajes del nuevo ministro de Cultura y Deportes, entre ellas, por ejemplo, sus críticas y comentarios sarcásticos sobre la política y el fútbol, además de comentarios algo más comprometidos de cara a la cartera que asume, por ejemplo, su tuit del año 2010: "Umberto Eco: 'odio a los deportistas'. Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu".