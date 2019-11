Martin Scorsese critica duramente a las películas de Marvel: "No creo que sean cine"

El cineasta Martin Scorsese y los superhéroes de Marvel parece que nunca tendrán una buena relación. Hace unos días, el aclamado director, criticó duramente a la franquicia de Iron Man y Capitán América, entre tantos, asegurando que estas películas no le interesan. Tras las respuestas a estas críticas, Scorsese ha querido matizar sus declaraciones, yendo incluso más lejos al afirmar que estos filmes de "entretenimiento" están perjudicando al cine entendido como un "arte".

El director, guionista, actor y productor italiano-estadounidense, vuelve a ser estar en boca de todos. Sin embargo, nada tiene que ver con su próximo estrenoen Netflix, 'The Irishman'. Scorseseha defendido este lunes en el periódico The New York Times sus recientes declaraciones al universo cinematográfico de Marvel en la revista Empire.

Sin embargo, lejos de disculparse o retirar sus críticas, el cineasta ha asegurado que este tipo de películas no hacen ningún favor al "arte".

Para Scorsese, la situación actual, "lamentablemente", es que hay "dos campos separados". "Hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine. Todavía de vez en cuando se superponen, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se esté usando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro", ha espetado en el rotativo.

Marvel se ha convertido en el producto de "una investigación del mercado, pruebas con la audiencia y películas modificadas hasta que están listas para el consumo"

El cineasta se ha explayado una columna en este periódico de cabecera estadounidense para defender que al hacerle una pregunta sobre las películas de Marvel, él respondió que intentó "ver algunas de ellas" y que no son para Scorsese. "A mí parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas, tal y como las he conocido y amado durante toda mi vida. Y que al final, no creo que sean cine", ha insistido.

Enfrentamiento con otros directores como Coppola

Las duras críticas en la revista Empire provocaron un enfrentamiento entre grandes directores de Hollywood como Francis Ford Coppola, Joss Whedon y James Gunn. Estos se posicionaron en contra de Scorsese por el valor artístico de estas películas de superhéroes.

Esta vez, Scorsese explicó que si las producciones de superhéroes no le interesan es por cuestión de "gusto personal" y porque, por razones generacionales, entiende el cine de otra manera. "Para cualquiera que sueñe con hacer películas o que esté empezando, la situación en este momento es inhóspita para el arte", añadió.

"Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación: revelación estética, emocional y espiritual", argumentó entonces Scorsese. "Se trataba de personajes y de la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos", aseguró.

Marvel es "un producto para el consumo"

Para Scorsese, el mundo del cine ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. El cineasta señaló que Marvel se ha convertido en el producto de "una investigación del mercado, pruebas con la audiencia, películas examinadas, modificadas, revisadas y remodificadas hasta que están listas para el consumo".