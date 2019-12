Polémica: la actriz Marta Etura habla de Cataluña y arremete contra Otegi

Marta Etura ha concedido una entrevista con motivo del estreno de la película ‘El legado de los huesos’. La actriz vasca ha recordado cuando ella era adolescente y ETA mataba en el País Vasco “cada 15 días”, y ha encontrado “algo muy negativo en común” entre lo que sucedía en su tierra y lo que está pasando en Cataluña.

“Afortunadamente, en Cataluña no hay terrorismo, pero sí encuentro algo muy negativo en común: en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí, es un conflicto sin solución asegurado y una faena para la sociedad de Cataluña y para todos los españoles. Porque los distintos pensamientos tenemos que convivir y lo que hay que fomentar es la tolerancia y el respeto”, señala en ‘El Mundo’.

“¿Qué ganan siendo independientes?”

Después, Marta Etura continúa diciendo: “Esto es paralelo a lo que pasó en el País Vasco. Se partió la sociedad, se enfrentó, se olvidó la convivencia y nadie se fiaba del otro”.

Marta señala que “son generaciones y generaciones viviendo en conflicto”, algo que le hace preguntarse lo mismo que en aquel entonces: “¿Qué ganan siendo independientes?”. “Esa es la pregunta que tienen que hacerse y me parece que en este ambiente ya nadie se hace. En el siglo XX vivimos un montón de nacionalismos que no trajeron nada bueno, sólo conflicto. Un país como España, en el que conviven tantos paisajes, debería ser capaz de lograr que conviviesen las ideologías y no sucediese otra vez lo que pasó en mi tierra. Se creó una atmósfera de que España era nuestro enemigo. Y no, no lo es. ¿Por qué?”.

“No es normal que Otegi, que ha formado parte de un grupo terrorista, se presente a un cargo público”

También se muestra muy contundente con Arnaldo Otegi. “Siempre que hablo de esto me meto en un jardín, pero tengo una postura muy clara. Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario: no es normal”.

Después explica: “Por supuesto que estoy a favor de la convivencia y el respeto de todas las ideologías, pero ellos no respetaron nada. Mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro”.

“Si lo que les decimos a los jóvenes que pueden coger un arma hoy y tener un cargo mañana... Malo”

Además, indica en la entrevista: “Evidentemente hay que pasar página y avanzar, pero para generar una sociedad de respeto en mi tierra necesitamos que las generaciones jóvenes sepan que, si coges un arma, no vas a tener un final feliz. Si lo que les decimos a los jóvenes es que puedes coger un arma hoy y tener un cargo mañana... Malo”.