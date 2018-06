Mariano Rajoy le quitó a la Cultura su ministerio y Pedro Sánchez planea devolvérselo

Cuando llegó al palacio de la Moncloa en 2011, la primera medida que dedicó Mariano Rajoy a la Cultura fue eliminar el ministerio que se encargaba exclusivamente de aquellos asuntos y convertirlo en una secretaría de Estado dependiente del ministerio de Educación. A ésa siguió la designación de José Ignacio Wert, la creación de un IVA Cultural del 21% y el primer recorte presupuestario que dejó al sector tiritando. Ahora que ocupa la presidencia de Gobierno, Pedro Sánchez tiene la oportunidad para volver a darle a la cultura un ministerio propio, algo que anunció y mantuvo en los programas electorales con los que concurrió a la carrera por la presidencia en años anteriores.

Fuentes del sector dan por sentado la restitución del Ministerio de Cultura, lo que aún permanece hermético es quién podría encargarse. La vinculación de Pedro Sánchez con la Cultura, además de puntual, sólo ocurría en época electoral y con sectores muy específicos: el cine, uno de ellos, a quien Sánchez dedicó no pocos guiños. Algunos analistas aseguran que, en consonancia con su promesa de paridad, el cargo podría estar ocupado por una mujer de perfil independiente, como ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero con Ángeles González-Sinde.

De concretarse esta medida, el sector recuperaría cartera y probablemente podría mejorar su situación presupuestaria, castigada en los últimos siete años con una desinversión cultural de casi cuatro veces menos dotación presupuestaria con respecto al último gobierno de Zapatero. La inminente reducción de 16.000 millones de déficit que debían afrontar los populares al llegar al gobierno en 2011 dejaba poco a la imaginación sobre por dónde comenzaría el Gobierno a podar el gasto. La cultura pintaba como el primero y más atractivo de los tallos. Y así fue. Después del ajuste de 485 millones asignado para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes anunciado en el primer consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2011 el presupuesto estimado para Cultura en 2012 sufría un importante hachazo que lo dejaría por debajo de los 780 millones de euros. La situación ha mejorado -la dotación actual supera los 800 millones- pero sigue siendo deficitaria.

Existe además, una situación adicional. Al igual que sucedió con las cuentas públicas de 2016 –cuya aprobación ocurrió tarde y tuvo efectos directos en la dotación del Cervantes y los Premios Nacionales-, la prórroga de los PGE volvió a tener consecuencias en la Cultura. Una de ellas –y acaso la más importante para el sector audiovisual- guarda relación con la reforma fiscal que concretaba la bajada del IVA de las entradas al cine, que debía pasar del 21% al 10%. Sin embargo, la medida no pudo ponerse en marcha hasta que no se aprobaran las cuentas nacionales. Esta demora coincidió además con el coletazo de los malos datos de la industria durante el ejercicio anterior. Al cierre del 2017, la recaudación llegó a 99,7 millones, un 0,5% menos que el resultado de 2016. Esta cifra era la más baja desde que en 2013 la recaudación alcanzó los 70 millones de euros e interrumpe además la media de los 100 millones de euros que mantuvo en 2014, 2015 y 2016. De ahí la insistencia de los exhibidores: no basta con bajar el precio de la entrada. Es necesaria, cuanto antes, activar la rebaja fiscal, una reivindicación que los socialistas han sostenido en varias ocasiones y que con el ministerio de cultura de Sánchez podría encontrar luz verde.