La fiesta inaugural del Mad Cool contará con Rosalía y su aforo será 25 veces mayor

Buenas noticias para melómanos y para los amantes de los festivales. En su próxima edición, el Mad Cool Festival de la capital tendrá una Welcome Party fuera de lo normal, con 50.000 asistentes, y con ella se sumará, además, al fenómeno Rosalía.

Es uno de los eventos más importantes del periodo estival. El Mad Cool ha multiplicado su espacio y la pasada edición, con ocho escenarios, logró un 'sold out' con 240.000 asistentes (80.000 tickets vendidos por día).

Este verano -11,12 y 13 de julio-, contará con artistas de toda índole. Las confirmaciones que se conocen hasta el momento ya han dejado cabezas de cartel como Bon Iver, The Chemical Brithers, The National, Iggy Pop o The Cure.

Ahora, ya se sabe cómo será la Welcome Party previa al festival. Será un día antes, el 10 de julio, y compartirá escenario con el propio evento -anteriormente se hacía en la sala Riviera-. Además, su aforo será 25 veces mayor al de pasadas ediciones, con 50.000 asistentes.

La tradicional fiesta de apertura del Mad Cool será inaugurada por la artista catalana Rosalía. Aunque parecía que ya no le quedaban huecos en su agenda, este jueves se conocía que la creadora del fenómeno 'El mal querer' (2018) o el himno 'Malamente', estará entre los artistas invitados.

Pero no solo estará la mujer que ha abierto nuevos caminos en la concepción de la música actual. A Rosalía la acompañarán en la jornada inaugural Bring me the Horizon, con su 'amo', la cantante sueca Lykke Li y su estelar So Sad So Sexy (2018).

The Cat Empire y Don Broco

Asimismo, contará con el pop electrónico de la música de los 70 y 80 de Joseph Mount y con la banda británica de rock alternativo Don Broco, entre tantos.

No hay que dejar de lado a uno de los grupos más rebeldes de la música actual. Los australianos The Cat Empire, con su mezcla de ska, jazz, funk y rock, también visitarán la capital el próximo 10 de julio.

Hace tan solo dos días, la organización del festival confirmaba 28 nuevos nombres, posicionándole de nuevo como uno de los eventos estivales que cuenta con mayor número de artistas. Estarán Gossip, Cat Power y Prophets of Rage, entre tantos.