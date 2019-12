Los 60 años de Lumen y las confesiones de una editora poco mentirosa

Publicó lo que quiso durante 40 años. Al menos así lo dijo Esther Tusquets (1934-2012) muchas veces al hablar de Lumen, la editorial que dirigió hasta el año 2000, cuando fue adquirida por la multinacional Penguin Random House. Fue ella quien dio a conocer en España autores como Umberto Eco y Susan Sontang, apostó también por creadores como Miguel Delibes (con quien aparece en la foto) o Ana María Matute. Hoy, el sello Lumen cumple 60 años y lo hace con la editora María Fasce como mascarón de proa de un sello catedralicio.

En el catálogo de Lumen cada libro ilumina en sí mismo y en su conjunto, hasta formar un vitral. Todo en esta editorial está tocado por lo luminoso. Sin embargo, no es posible hablar de Lumen sin adentrarse en la figura de EstherTusquets, de quien ahora se reedita Confesiones de una editora poco mentirosa (Lumen), un libro que recoge el pulso del editorial y con el que, en enero de 2020, comienza el festejo por el sexagésimo aniversario del sello. No son unas memorias solemnes, sino el ejercicio de inteligencia de una mujer que comprendió lo literario desde otro punto de vista.

"El pequeño editor no puede, por lo general, entrar en subastas para conseguir los títulos que se suponen más vendibles, no puede montar premios millonarios que tienten a los archifamosos, no puede arrebatar autores a otro editor ofreciendo más dinero (alguien, que no se debe de interesar demasiado por los argumentos de venta, ni creer que los resultados económicos son los únicos que cuentan, afirmó que prefería haber editado el primer libro de un gran escritor que el último)", escribe, mordaz, Tusquets.

Un sello, una biografía

Nacida el 30 de agosto de 1936, licenciada en Filosofía y Letras en 1959, Esther Tusquets entró con pie firme en el mundo cultural, a la edad de 34 años, cuando comenzó a dirigir un sello hasta entonces dedicado exclusivamente a temas religiosos. Lumen había sido fundada en Burgos durante la Guerra Civil por la familia de su padre, quien finalmente decide, en 1960, comprarla a su hermano. La literatura infantil marcará el comienzo de la editorial.

El primer libro que se publicó fue El saltamonte verde, de Ana María Matute. "Quería publicar una literatura infantil que no fuese sexista”, comentó la editora en el año 2000 al periodista Sergio Vila. Corrían años de renovación. La vida cultural contaba con pioneros como Carlos Barral, Josep Maria Castellet, Alfonso Carlos Comín o Jorge Herralde. Tusquets fue, sin duda, una pieza fundamental en la España editorial de aquel entonces.

Fue ella quien dio a conocer en España nombres como el de Susan Sontang. "Mis amigos daban por descontado que no duraría más de dos años. Tuve suerte y mi mérito fue saber aprovecharla. Cuando tengo una buena mano de póquer le saco partido. Y Mafalda y El nombre de la rosa fueron dos buenas manos", dijo en una entrevista refiriéndose a los títulos que asentaron definitivamente aquella aventura llamada Lumen.

"Siete de los autores del catálogo merecieron el Premio Nobel después de ser publicados en Lumen"

Esther Tusquets también impulsó, junto a su padre Magín, la colección Palabra e imagen, con autores como Camilo José Cela y Miguel Delibes y fotógrafos como Joan Colom o Ramón Masats, y la Palabra en el Tiempo, una colección dirigida por Antoni Vilanova que publicó más de 300 títulos con autores como Louis-Ferdinand Céline, James Joyce, Virginia Woolf, Bassani o Beckett. Entonces corría la década se 1960 y el sello Lumen plantaba cara a editoriales como Destino y Seix-Barral.

Siete de los autores del catálogo merecieron el Premio Nobel después de ser publicados en Lumen. En 1974 se creó la colección de poesía, una de las más exigentes y duraderas del panorama hispánico con poetas como Pablo Neruda, Rafael Alberti, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma o Alejandra Pizarnik.

Lumen fue la primera editorial de muchos autores ahora consolidados. Juan Marsé, uno de los novelistas esenciales del siglo XX en España, empezó a publicar en Lumen con Rabos de lagartija. Desde entonces, su nombre ha formado parte de un sello donde también debutaron autoras como Samanta Schewblin y Cristina Fernández Cubas. El sello Lumen prestó una especial atención a la literatura escrita por mujeres, una decisión vanguardista, considerando lo poco que se leían las voces femeninas.

Los nuevos tiempos

Lo que comenzó como la colección Femenino Singular -que pasó a llamarse Femenino Lumen- promocionó la obra de autoras clásicas y contemporáneas como Djuna Barnes, Virginia Woolf o Ana María Moix. Tras la venta de sus acciones en 1996 y el paso definitivo, en el año 2000, al Grupo Penguin Random House, Esther Tusquets se retiró y fue Silvia Querini quien asumió la dirección literaria del sello. Adquirió nuevos autores como Elsa Morante, Natalia Ginburg, Margaret Artwood, Colm Tóibin, David Grossman, Alice Munro o Edna O'Brien.

Ahora el sello está bajo la batuta de María Fasce, una editora que, como la propia Esther Tusquets, guarda una pulsión autoral. Así como a partir de 1978 Esther Tusquets comenzó una obra literaria donde retrató la burguesía catalana de la que formó parte y sobre la que volvió en sus memorias, María Fasce es conocida por sus novelas (la más reciente de ellas La mujer de isla negra) y también por sus antologías de cuentos. Ha ganado premios como el del Fondo Nacional de las Artes en 1999 o el Iberoamericano de Relatos en 2015.

Nacida en Argentina, María Fasce ha destacado en su papel como editora. Fue directora literaria para la importante editorial Alfaguara. Fue ella quien descubrió fenómenos como Joël Dicker o el fenómeno Lucia Berlin. Curtida en el periodismo cultural y la traducción -por sus manos ha pasado la obra de Proust o Modiano-, Fasce rejuvenece el catálogo con la incorporación de nuevos autores así como la recuperación de clásicos que van desde un nuevo volumen de relatos inéditos de Alice Munro hasta la compilación de las clases magistrales de Jorge Luis Borges en Argentina. Además, claro, de libros como la esperada novela La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, que se publicará en junio de 2020.