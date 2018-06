Lucia di Lammermoor, la novia trágica de Donizetti, vuelve al Teatro Real

Es la historia romántica por antonomasia y una de las óperas icónicas del belcanto. La primera piedra sobre la que Adelina Patti y Julián Gayarre levantaron la leyenda de la gran noche del Teatro Real y también, claro, de su sólida enemistad. Se trata de Lucia di Lammermoor, el drama lírico más célebre de la extensa producción de Gaetano Donizetti, y que seráel penúltimo título del Teatro Real en su temporada 2017/2018.

Entre los días 22 de junio y 13 de julio el Teatro Real ofrecerá 15 funciones de esta ópera, en una producción concebida por el director de escena David Alden para la English National Opera, en 2010. La dirección musical estará a cargo de Daniel Oren, la batuta elegida ya en dos ocasiones para la interpretación de Donizetti en el Teatro Real: los hizo en 2013 con Les pêcheurs de perles, en 2013, y La favorite, durante la gala del 20º aniversario del Coliseo, en 2017.

"Fue la opera que, a mediados de la década de los cincuenta del siglo XX puso fin al largo olvido al que había sido sometido Donizetti", asegura Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real. La versión de Lucia que escuchará el público madrileño es "casi íntegra", afirma Daniel Oren en la presentación pública de la Lucia que ahora dirige. "En el pasado no se ha interpretado completamente esta ópera. Es una injusticia para Donizetti que esto se haya hecho así, pues se había perdido buena parte de la fuerza dramática de la partitura de Donizetti. Escucharla".

Para volver al origen de la música, Daniel Oren ha recuperado el uso de la armónica de cristal en la escena de la locura y no de la flauta por la que fue sustituida. "Eso produce el efecto de un dueto con la cantante que interpreta a Lucia". Existen, además otras decisiones escénicas que marcan este montaje. "Decidimos volver a representarla en el momento en la que fue escrita, la época victoriana, que era un contexto de dominio del hombre y de cierto paternalismo y brutalidad con las mujeres", asegura David Alden, director artístico de este montaje.

En el papel titular de Lucia di Lammermor se alternarán dos sopranos: la estadounidense de ascendencia cubana Lisette Oropesa (Rigoletto, 2015) y la rusa Venera Gimadieva (La traviata, 2015 e I puritani, 2016), que actuarán junto a los tenores Javier Camarena (La fille du régiment, 2015; I puritani, 2016 y La favorite, 2017) e Ismael Jordi (L’elisir d’amore y Roberto Devereux), acompañados por los barítonos Artur Rucinski y Simone Piazzola (Enrico Ashton) y los bajos Roberto Tagliavini y Marko Mimica (Raimondo Bidebent).

En ocasión de la Semana de Ópera -que del 2 al 8 de julio incluye un programa de proyecciones especiales y jornada de puertas abiertas- la Lucia di Lammermoor se retransmitirá en vivo el día sábado 7 de julio en los municipios de 40 provincias de toda España así como en importantes museos, centros culturales y parques públicos.

La novia enloquecida

El libreto de Salvatore Cammarano para la ópera de Donizetti se inspiraen la novela The Bride of Lammermoor, de Walter Scott (1819). La trama se desarrolla en la Escocia del siglo XVI, en el contexto de las luchas religiosas que llevarían un siglo más tarde Guillermo III de Orange. La adaptación de Cammarano se recrea en el conflicto que enfrentó a los partidarios de María Estuardo, católicos, y a los de su hijo Jaime VI, reformistas. En esta obra el esquema trágico de la enemistad -el Capuletos contra Montescos shakespereano- lo escenifican los Ravenswood, católicos, antiguos propietarios del castillo de Lammermoor, y los Ashton, reformistas y sus legítimos dueños actuales.

Sir Edgardo di Ravenswood y Lucia, bella hermana de Lord Enrico Ashton, se aman en secreto. Sin embargo, la tragedia se cierne sobre la joven cuando su hermano Enrico pacta su matrimonio con un rico noble, Lord Arturo Bucklaw. Aprovechando la ausencia del enamorado, y por medio de una falsa prueba de infidelidad, Enrico consigue que se celebre la boda. Como en la Amina de la Sonnàmbula -otra obra del XIX italiano, de Vincenzo Bellini-, Lucía es víctima de un malentendido. Como la Emma Bovary de Flaubert o la Ana Karenina de Tólstoi, el enloquecimiento las arranca de la vida al mismo tiempo que la exprimen con la belleza de su terrible desenlace. Eso es lo que hace la Lucia de Donizetti.

En palabras de Joan Matabosch -director artístico del Real-, la versión de David Alden que se presenta en el Teatro Real recupera el "tono terrorífico y asfixiante de la novela original de Walter Scott y de aquel Romanticismo primigenio". Lucía es una joven traumatizada que se niega a abandonar la infancia, con una relación casi incestuosa con su hermano Enrico. A la manera de los personajes del romanticismo del XIX, Lucía estalla, poderosa y trágica, en su escena de locura, tambaleándose con un puñal en la mano y con el vestido ensangrentado tras haber asesinado a su esposo, Arturo, ante un público a la vez horrorizado y fascinado.

"La ópera tiene algo que ver con la locura. Hay algo de ella en su dinámica. A veces el canto llega al máximo dramatismo. Son alaridos. Gritos de auxilio. De amor. De búsqueda de atención y seguridad. Por eso la escena de la locura fue tan popular en el siglo XIX. La armónica de vidrio crea esa atmósfera extraña, incluso hubo una época en la que muchos pensaban que escucharla inducía a la locura. Es un instrumento fantástico, aporta algo profundo y especial a la ópera", ha explicado David Alden.

Más allá de su enloquecimiento, la soprano Lisette Oropesa destaca que Lucia es un personaje arrasado, evocador de una inmensa tristeza. "Lucia pasa por todo, y justo porque está completamente sola. Lo único que tiene es su fantasía. No tiene madre, no tiene esposo, su hermano la trata mal. Al comienzo de la obra es una jovencita pero se transforma. En la escena con su hermano se convierte en una mujer, porque le dice: yo no quiero casarme con otro. Es un papel de coloratura pero es mucho más que eso. Es un personaje muy profundo, que pasa por todo y muere sin saber que su amante la quiso", explicó. Venera Gimaveda, la soprano rusa que interpretará también a Lucia, intenta rescatar los momentos de luz de Lucia. "Ella quiere ser libre y sentirse libre, por eso se inventa un mundo imaginado en donde pueda serlo".

La Lucia de Adelaina Patti y Gayarre

La función agotó las localidades. El 23 de diciembre de 1880 el tenor vasco Julian Gayarre y Adelina Patti, la diva nacida en Madrid (su nombre era Adela Juana María) y que conquistó Europa, compartían escenario para interpretar Lucia di Lammermoor. Patti, toda una celebridad, había debutado en 1863 en el Real y regresaba en modo aclamación. Su voz había conquistado a Oscar Wilde, Emile Zola, Tolstoi o el mismísimo Abraham Lincoln. Verdi llegó a decir de ella que era la mejor cantante que había visto jamás. Su fama le permitía cualquier cosa.

La Lucía del vasco y la madrileña pasó a la la historia del teatro madrileño. Las entradas se agotaron y alcanzaron precios de escándalo en las reventas. Según consta en los archivos del Real, fue necesario colocar sillas supletorias. Entre los aficionados pasó a ser recordada como “la gran noche”. Gayarre cantaba ese título por primera vez y pidió dos ensayos a la Patti, que se los negó. La tensión estaba servida en bandeja y eso produjo una explosión en el escenario, entre otras cosas porque Gayarre y Patti se pusieron a competir por ver quién destacaba más en escena.

"La gran noche vino a denominarse el acontecimiento. Puede que el más grande de la historia del Teatro Real. Una Lucia di Lammermoor cuyos estertores todavía pueden sentirse en el paraíso del coliseo madrileño (...) Cantaba e interpretaba. Dotaba a sus personajes de una apabullante credibilidad. Parecía que agonizaba de verdad en el desenlace de La Traviata. Y que enloquecía de veras en Lucia di Lammermoor", escribe el periodista Rubén Amón en su recién publicada historia del coliseo, Sangre, poesía y pasión. Dos siglos de música, ruido y silencio del Teatro Real (Alianza).