Llega 'El ala izquierda' en español, el primer volumen de la obra cumbre de Cartarescu

Considerada la obra cumbre del escritor rumano Mircea Cartarescu, llega el 17 de septiembre a las librerías españolas 'El ala izquierda', el primer volumen de la trilogía 'Cegador', que publicó en su país hace más de 20 años, una epopeya sobre la infancia, la muerte, el sueño y el amor.

La entrada del comunismo en Rumanía, la naturaleza femenina y la figura de la madre son algunas de los asuntos que aborda esta obra publicada por Impedimenta, tras el éxito de "Solenoide", calificada como la mejor del año para la mayor parte de los críticos literarios y que ha convertido a Cartarescu en un autor de culto.

La literatura visionaria de Cartarescu (Bucarest, 1956), con la que busca encontrar su verdad interior, contiene en 'El ala izquierda' historias de circos errantes, de agentes de la Securitate, gitanos adictos a la flor de amapola, sectas que lo controlan todo y ejércitos de muertos vivientes, un mundo caleidoscópico.

Así, en este volumen que inaugura la trilogía, que fue publicado originalmente en 1996, aparecen los primeros recuerdos de Cartaresscu sobre Bucarest: los espacios en los que se crió, su temporada en un hospital, su internamiento en un psiquiátrico donde recibió electroshock.

Pero también se trata de un elegía de amor a su madre, María, costurera en Budapesst, y de los antepasados maestros del autor.

Hasta 2020 para leerla en castellano

Después de su publicación, habrá que esperar hasta 2020 para leer en castellano la segunda parte de la trilogía, 'Cuerpo', en el que retoma los temas de 'El ala izquierda'.

Una trilogía que se cierra con 'El ala derecha', que Cartarescu publicó en 2007 en Rumanía y que llegará a España en octubre de 2021, en la que se multiplican las referencias históricas hacia el comunismo, pero desde un punto de vista satírico y alegórico.

Esta trilogía es la obra icónica del autor rumano, sin la cual, ha asegurado él mismo, no existiría como escritor.

"Fue una experiencia extrema, escribir más de 1.500 páginas, y tengo la sensación de que cada una de ellas refleja toda la escritura. Es un libro holográfico y fractálico, porque cada fragmento refleja todo. No había escrito así nada antes ni después de él. A veces pienso que no lo he escrito yo", explicó el pasado mes de mayo.

Poeta, crítico literario y periodista

La publicación de 'El ala izquierda' en español precederá a la entrega el próximo 28 de septiembre del Premio Formentor de las Letras 2018 a Cartarescu, un galardón que le fue concedido en reconocimiento al conjunto de su obra que, según el fallo del jurado, obliga a reconsiderar la "condición existencial" mientras expande los "límites de la ficción".

"En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos", dijo el jurado.

Además de novelista, Cartarescu es poeta, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos y del Parlamento Cultural Europeo y ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas.

Además del Premio Formentor, ha recibido múltiples reconocimientos, como el de la Feria de Leipzig al Entendimiento Europeo, el de Literatura de la Casa de las Culturas en Berlín, el del Estado Austríaco a la Literatura Europea, el Gregor von Rezzori y el Thomas Mann de Literatura.