Lista completa de nominados a los premios Oscar 2020

La Academia de Hollywood ha presentado este lunes la lista definitiva de nominados a los premios Oscar 2020, que tendrán lugar el próximo 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EEUU). Entre los nominados destacan Joker, The Irishman y Once Upon a Time... in Hollywood, 1917.

Aunque las mencionadas cuenten con más nominaciones, lo cierto es que con el anuncio de la Academia de Hollywood han llegado buenas noticias para el cine español.

Gracias a la última producción de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria, podrán optar a la estatuilla de mejor película de habla no inglesa y a la de mejor actor protagonista, Antonio Banderas.

Además, la cinta de animación Klaus, del español Sergio Pablos, también optará a la candidatura el próximo 9 de febrero.

La lista completa de nominados a los premios Oscar

Mejor película

Érase una vez en Hollywood (Once upon a time... in Hollywood).

1917

El Irlandés (The Irishman).

Joker

Historia de un matrimonio

Parásitos (Parasite).

Le Mans 66 (Ford vs Ferrari)

Mujercitas (Little Women).

Mejor dirección

Sam Mendes, por 1917.

Quentin Tarantino, por Érase una vez en Hollywood.

Martin Scorsese, por El Irlandés.

Bong Joon Ho, por Parásitos.

Todd Phillips, por Joker.

Mejor película internacional

Parásitos, de Bong Joon Ho (Corea del Sur).

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España).

Los Miserables, de Ladj Ly (Francia).

Corpus Chriti (Polonia).

Honeyland (Rusia).

Mejor actor protagonista

Joaquin Phoenix, por Joker.

Adam Driver, por Historia de un matrimonio.

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez en Hollywood.

Antonio Banderas, por Dolor y gloria.

Jonathan Pryce, por Los dos papas.

Mejor actriz protagonista

Renée Zellweger, por Judy.

Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio.

Charlize Theron, por El escándalo.

Saoirse Ronan, por Mujercitas.

Cynthia Erivo, por Harriet.

Mejor actor secundario

Brad Pitt, por Érase una vez en Hollywood

Joe Pesci, por El Irlandés

Al Pacino, por El Irlandés

Tom Hanks, por Un amigo extraordinario (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins, por Los dos papas

Mejor actriz secundaria

Laura Dern, por Historia de un matrimonio.

Margot Robbie, por El escándalo.

Florence Pugh, por Mujercitas.

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit.

Kathy Bates, por Richard Jewell.

Mejor guion original

Parásitos (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

Érase una vez en... Hollywood (Quentin Tarantino).

Historia de un matrimonio (Noah Baumbach).

Puñales por la espalda (Rian Johnson).

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar).

1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns).

Mejor guion adaptado

El irlandés (Steve Zaillan).

Jojo Rabbit (Taika Waititi).

Mujercitas (Greta Gerwig).

Joker (Todd Phillips y Scott Silver).

Los dos papas (Anthony McCarten).

Mejor vestuario

The Irishman.

Jojo Rabbit.

Joker.

Little Women.

Once Upon a time... in Hollywood

Mejor sonido

Ad Astra.

Ford Vs Ferrari.

Joker.

1917.

Once Upon a time... in Hollywood.

Mejor edición de sonido

Ford Vs Ferrari.

Joker.

1917.

Once upon a time... in hollywood.

Star Wars

Mejor banda sonora

Joker.

Mujercitas.

Marriage Story.

1917.

Star Wars.

Mejor corto de animación

Dcera(Daugheth).

Hair Love.

Kitbull.

Memorable.

Sister.

Mejor cortometraje