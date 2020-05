Las redes enloquecen con la canción de Lady Gaga y Elton John: "Es arte puro"

Lady Gaga, de 34 años, no para de sorprenden a sus fans. Su sexto álbum ‘Chromatica’ está lleno de novedades, entre ellas todas las colaboraciones que ha hecho en este nuevo disco, 'Chromatica', su sexto álbum. En él, podemos encontrarnos a cantantes como Ariana Grande, al cuarteto surcoreano de k-pop Blackpink o al legendario Elton John.

Las redes han enloquecido con las dos últimas sorpresas que ha dado a conocer Lady Gaga, su canción 'Sour Candy' con el grupo Blackpink y el trabajo que ha hecho con el británico Elton John, de 73 años, bajo el título de 'Sine from above'.

Los fans de ambos cantantes han expresado su emoción y alegría por este trabajo conjunto y han descrito la canción con el calificativo de “arte puro”. Así es como suena:

Colaboración con Blackpink en la canción 'Sour Candy'

Su último álbum se halanzado a nivel mundial este viernes 29 de mayo después de tener que aplazar su estreno por la crisis del coronavirus. 'Chromatica' estará disponible en una gran variedad de formatos físicos incluyendo standard CD, vinyl, y más. Además, Lady Gaga ha lanzado una nueva colección de merchandising y un vinilo de color, exclusivo en ladygaga.com.

En las últimas horas, la polifacética neoyorkina también ha sorprendido a sus seguidores con la colaboración conelpopular cuarteto surcoreano de K-pop, Blackpink, con una canción que se llama ‘Sour Candy’, que ya tiene más de 19 millones de reproducciones en Youtube.El grupo asiático publicará su primer álbum completo de estudio el próximo mes de septiembre.

'Sour Candy' ha sido tendencia mundial, ha llegado al número uno de iTunes en 38 países a pocas horas de su lanzamiento y se ha convertido en el vídeo de Lady Gaga que más rápido ha conseguido el millón de 'likes' en Youtube.

Su colaboración con Ariana Grande es número 1 en listas mundiales

La canción que interpretan Lady Gaga y Ariana Grande, 'Rain On M', ya se ha convertido en el debut más grande de Spotify en el 2020, alcanzando el número 1 en las listas mundiales y de Spotify de EEUU.

Además ha alcanzado el récord con el mayor volumen de 'streams' en un solo día de una colaboración exclusivamente femenina en la historia de Spotify. El vídeo, que se lanzó el pasado viernes, ha superado los 60 millones de visitas.

Comentarios de los fans sobre 'Shine from above'

