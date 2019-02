Kacey Musgraves, Lady Gaga y Childish Gambino reinan en los Premios Grammy 2019

El country y la crítica a las políticas norteamericanas reinaron en la 61ª edición de los Premios Grammy. Hasta cuatro gramófonos se llevó la artista estadounidense abanderada del género Kacey Musgraves. Pero no solo ella conquistó a la Academia estadounidense, el actor, cómico y cantante Childish Gambino también se llevó cuatro galardones. Además, la neoyorkina Cardi B se convirtió en la primera mujer en llevarse el premio a mejor álbum de rap, por 'Invasion Of Privacy''.

Además de a mejor álbum por 'Golden Hour', la tejana Musgraves se hizo con los reconocimientos a mejor álbum de country, a mejor canción del mismo género por su 'Space Cowboy' y a mejor actuación individual de country por 'Butterflies'.

Y entonces llegó Gambino -aunque no asistió a la gala-, nombre artístico de Donald Glover, que ya conquistó a la crítica y a la audiencia por su tema 'This Is America', un videoclip que mete el dedo en la llaga sin miramientos. Una dura crítica contra las políticas norteamericanas que rechaza, entre otras cosas, la legalización de las armas.

Gambino se hizo con los gramófonos a mejor grabación del año, mejor canción del año, mejor actuación de rap y mejor vídeo, gracias a este 'This is America'. El músico logró que por primera vez, un rap se hiciese con el Grammy a mejor canción.

La neoyorkina Cardi B también dio protagonismo a las mujeres en los Grammy. Consiguió que su álbum de rap, un género que ya triunfó en las nominaciones y que nunca había ganado en la categoría a mejor disco, lo hiciese en esta 61ª edición.

Este es el año, además, de otra artista que no solo opta a premios de la música. Lady Gaga, que ha protagonizado el filme de Bradley Cooper 'A Star is Born', aspira a llevarse algún que otro Oscar, pero hasta el próximo 25 de febrero puede presumir de haberse hecho con tres gramáfonos.

La creadora de himnos como 'Bad romance' o 'Born This Way', continúa cosechando premios. En esta ocasión, se llevó los grammy a mejor actuación pop individual por 'Joanne', y mejor actuación pop de un dúo o grupo y mejor canción escrita para un medio visual, por 'Shallow' (tema principal de la película de Cooper).

Por su parte, el premio a la mejor canción rap fue para 'God's Plan', de Drake; el premio al mejor álbum R&B fue para 'H.E.R.', del grupo de nombre homónimo; y la mejor artista revelación fue Dua Lipa, alguien que ya se ha hecho con un hueco entre las mejores divas musicales de la historia.

Asimismo, la artista Ariana Grande, ganó el Grammy a mejor álbum de pop vocal; el mejor disco de música electrónica o dance fue para Silk City & Dua Lipa, con Diplo & Mark Ronson y su 'Electricity'; 'From the Fires', de Greta Van Fleet fue considerado el mejor álbum rock; y el mejor álbum latino de rock fue 'Aztlán', de Zoé.

Ahora bien, no fue buena noche para la música española. Pablo Alborán aspiraba a llevarse el Grammy a mejor álbum pop latino, premio que finalmente se llevó Claudia Brant por 'Sincera'.

Shawn Mendes, Diana Ross y los Red Hot

La gala contó con las actuaciones de Shawn Mendes y Miley Cyrus, que interpretaron 'In My Blood'; Kacey Musgraves y su 'Rainbow'; Janelle Monáe, que dio voz a 'Make Me Feel'; Red Hot Chili Peppers y Post Malone, que cantaron 'Stay', 'Rockstar' y 'Dark Necessities'; H.E.R. y su 'Hard Place'; Cardi B con 'Money'; y Diana Ross, que interpretó 'The Best Years Of My Life'.

Una de las más aplaudidas fue la encargada de conducir la ceremonia, Alicia Keys, que se atrevió a versionar algunos de sus temas favoritos tocando dos pianos a la vez.

También subieron al escenario Lady Gaga para cantar 'Shallow'; Travis Scott, con 'Stop Trying to Be God'; Jennifer López, que homenajeó a la Motown junto a Smokey Robinson, cantando 'My Girl'; y Ne-Yo, con 'Another Star'.