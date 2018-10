Julia Navarro: “Esta novela es un homenaje a los libros”

Corre el año 1941. El bando Nacional ha ganado la Guerra Civil y un viento de hambre y muertos recorre Madrid. Eulogio, un joven pintor que peleó en el frente republicano; Fernando, el hijo de un editor que luchó en el bando de los perdedores y Catalina, una chica acomodada a la que su padre desea casar con un estraperlista, desembarcan en el puerto de Alejandría procedentes de España. Los une la amistad, pero aún más la desesperación. Ese es el punto de partida de Tú no matarás (Plaza&Janés), la más reciente novela de la escritora Julia Navarro.

Ambientada durante la segunda guerra mundial, esta novela se desarrolla entre Madrid, Alejandría y París. En sus páginas, Navarro ilustra la Europa de los fascismos que se ciernen sobre la vida de miles de hombres y mujeres. En ese escenario se mueven estos tres amigos nacidos en el madrileño barrio de los Asturias: Eulogio, que ya lo ha perdido todo y a quien ni siquiera la pintura puede salvarlo, quiere llegar a América. Fernando, a quien el recuerdo de su padre represaliado por los Nacionales lo persigue y empuja a dejarlo todo atrás. Y Catalina, una chica que, convencida de que va buscando un amor, intenta librarse de la tragedia de un tiempo y una clase social. Un personaje une sus vidas: Marvin, un poeta estadounidense que sobrevivió a la batalla del Jarama.

Esta novela transcurre en la Alejandría que vio E. M. Forster y que Lawrence Durrell inmortalizó en su Cuarteto

Juntos, los tres jóvenes llegan a una Alejandría llena de espías, aventureros, intelectuales, escritores, marinos. Un lugar cosmopolita, que atestigua siglos de historia al tiempo que anticipa los cambios de un Egipto que está por irrumpir. Convertida en protagonista, la Alejandría que elige Elvira Navarro se revela con ese espíritu libérrimo de los puertos, el que aún respira el aire híbrido del Mediterráneo con su mezcla de culturas y religiones, y en cuyas calles habrá de ocurrir el más importante de todos los hallazgos: la transformación que cada personaje consigue en sus calles y entre sus habitantes.

"Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca pide que el camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento”". La cita Constantino Cavafis que abre y guía estas páginas es uno de los elementos que sirve de hilo conductor a Elvira Navarro para trazar su gran elogio de la lectura. Así lo explica la escritora mientras recorre los pasillos de la casa en la que el poeta se mudó a vivir los últimos 25 años de su vida, un piso que comparte el espíritu abolido, acaso clausurado, de aquella Alejandría que vio E. M. Forster y que Lawrence Durrell inmortalizó en su Cuarteto. Esa es, pues, la textura y el escenario de esta historia y del viaje que da pie al relato que da sentido a esta novela.

El escenario actual dista mucho del que intenta reproducir Julia Navarro en estas páginas: crepita un Egipto autoritario, tocado al mismo tiempo por la belleza y el caos. En la ciudad donde nació y murió Cavafis, a escasos metros de la casa museo que honra su memoria, resulta imposible conseguir al menos un ejemplar de sus obras. En el viejo espejo donde se mira Justine en el Cuarteto, quedan apenas cascotes de aquella ciudad que Navarro glosa en esta novela.

La Alejandría donde transcurren estas páginas propone una historia de redención, al mismo tiempo que reproduce la fascinación literaria que la autora sintió por Durrell y el influjo cosmopolita que tuvo la ciudad en el siglo XX. Navarro, quien trabajó durante años como periodista parlamentaria, llevaba años devorando a los clásicos rusos cuando decidió abandonar el hormigueo del debate político y se plantó, ya madura, en la ficción.

Julia Navarro se parece a su estampa. Es magra y eléctrica. Alguien a quien le gusta tener todo bajo control. Llevar la batuta, dentro y fuera de sus novelas. Es una mujer que puede pasar tres horas bajo el sol de El Cairo sin apenas beber agua y que se planta ante las cosas con la determinación que comparten en ocasiones los apasionados y los autoritarios. Sus novelas La hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muertoe Historia de un canallatrazan un largo ciclo de novela realista que encuentra eco en esta nueva entrega, que sale ala venta este 25 de octubre.

Eulogio, Fernando y Catalina representan la España de los derrotados, de los desesperados. ¿Más que una novela de amistad de supervivencia?

Esta es la historia de tres personas que huyen de sí mismos. A veces, para poder sobrevivir, uno tiene que marcharse. En Tú no matarás, tanto Fernando como Eulogio, que pertenecen al bando perdedor de la guerra, no huyen de una España, huyen de sí mismos. Catalina, que no pertenece al bando perdedor, también busca huir de sí misma. Es así como se meten en un bucle del que nunca logran salir. Marvin también.

"Esta es la historia de tres personas que huyen de sí mismos. A veces, para poder sobrevivir, uno tiene que marcharse"

Las ciudades son las protagonistas de esta historia. Madrid y París, sin duda. Pero Alejandría, es el lugar inesperado. Es el lugar decisivo.

Las tres ciudades forman el espíritu del libro. Son los escenarios donde transcurre el escenario del libro. Todos somos hijos de nuestro tiempo. De manera que, en cada momento, en cada ciudad es un reflejo de lo que los personajes viven en cada uno de esos lugares.

Alejandría es esencial y usted elige el poema de Cavafi para subrayar que la transformación de los personajes pasa por ahí.

El poema Ítaca era la búsqueda de algo que Cavafi nunca encontró: un viaje interior. Por eso lo elegí. Resume aquello que Cavafi buscaba, pero también el sentimiento de mis personajes. Es una huida hacia una Ítaca a la que muchas personas se dirige sin encontrar la orilla.

Ninguno de sus protagonistas tiene el privilegio de elegir. ¿Cuál es la natuarleza de este desarraigo?

El exilio significa un desarraigo porque no es una elección. La gente se ve obligada a marcharse de su país, como el caso de estos tres protagonistas. Las circunstancias los obligan. Esa España terrible de esos años, en blanco y negro de los años 40, es el lugar del que huyen hacia un exilio en el que todo es difícil y complicado, y para el que no están preparados. Terminan donde comenzaron, en Madrid, pero tras un largo exilio..

¿Cuántas generaciones de mujeres españolas encuentran eco en Catalina?

En Catalina se simboliza lo que era la situación de la mujer de los años 40. Ninguna mujer joven de hoy podría llegar a entender la tragedia de lo que suponía para una mujer traer un hijo al mundo soltera. Hoy las mujeres decidimos cuándo, cómo y con quién queremos ser madres. Podemos hacerlo y nuestras vidas no se den afectadas desde el punto de vista social. En aquel entonces era la peor de las maldiciones. Su vida se terminaba si no tenía un marido. Por eso la situación de Catalina es tan dramática, porque no sólo significa una tragedia para ella sino para las personas que la rodean.

¿Le concede usted la redención a esta mujer de la posguerra española?

No es un ser obcecado que persigue un amor. Ella es otra cosa. Busca salvarse a sí misma. Tener una vida, obtener esa respetabilidad que la sociedad negaba a las mujeres que se atrevían a ser madres solteras. Aquello suponía llevar un estigma encima. El personaje de Catalina es absolutamente trágico.

Catalina pertenece a una clase social, que no por acomodada goza de mayor progresía.

La familia de Catalina representa muy bien el prototipo de las familias de la época, donde el papel de la mujer era menos que nada. Sólo podían obedecer. Nadie les pedía ni les interesaba su opinión. Se les daba el manejo de la casa pero nada más. La madre de catalina es una mujer de ese tiempo, que sufre, que no tiene palabras, que acepta el destino que les ha tocado y que es terriblemente infeliz.

¿El gran perdedor de la Guerra Civil fue la mujer?

En una Guerra Civil los perdedores son todos. El paisaje después de una Guerra Civil es desolado., sobre todo para los perdedores. Se necesitan dos o tres generaciones para reponerse de esa devastación. Claro, si eres mujer hace que aumenten los problemas y las tragedias.

¿Está irresuelta la Guerra Civil?

La Guerra Civil Española ha sido superada por la sociedad. La sociedad del siglo XXI está en los problemas del siglo XXI, lo cual no significa que no podamos echar la mirada atrás, , para saber qué fue lo que sucedió y por qué. Que estén presentes los ecos de la guerra no significa que la sociedad española esté instalada en lo que pasó hace ochenta años.

"Hay cosas que quedaron por resolver y sacar a Franco del Valle de los Caídos era una de esas"

¿Qué piensa de la exhumación de los restos de Franco?

Es algo que había que hacer y está muy bien que se haga, porque es el momento de hacerlo. Es de justicia. Lo peor que puede pasarle a alguien es no estar enterrado con su peor enemigo. Me parece bien que se saque a Franco del Valle de los Caídos y que no tenga un mausoleo. Eso no significa que España quiera vivir en el pasado. Hay cosas que quedaron por resolver y sacar a Franco del Valle de los Caídos era una de esas.

Alejandría es, a todas luces, la gran protagonista de esta novela. ¿Le pudo el lugar? ¿Consiguió no ser atrapada por el mito romántico?

Alejandría es una sociedad absolutamente literaria, como la mirada que tienen quienes acudieron a ella. Alejandría es la ciudad que nos describió Durrell en el Cuarteto, esa ciudad de los años cuarenta en la que acuden vividores, espías, militares y gente de todo el mundo. Es verdad que uno puede ser devorado por la leyenda de Alejandría, pero también es posible que ella lo impregne todo. Es una ciudad muy potente.

"Es verdad que uno puede ser devorado por la leyenda de Alejandría, pero también es posible que ella lo impregne todo"

Dice que Durrell, Cavafi y Forster fueron fundamentales para usted.¿Hasta qué punto Julia Navarro no se fue a Alejandría a buscar a la joven que descubrió aquella ciudad?

Nunca pensé que establecería la trama de una de mis novelas en Alejandría. Ese no fue n siquiera un lugar del exilio español, que se fue a América, también a Marruecos y Argelia. Pero quise usarla, era un lugar mágico. La ciudad para situar el sentido de esta novela, que es un homenaje a los libros y a la literatura.