HBO cancela la precuela de 'Juego de Tronos' de Naomi Watts pero lanzará otro 'spin-off' de la serie

Malas noticias para los seguidores de Juego de tronos y de la actriz británico-australiana. La precuela que iba a contar qué ocurrió miles de años antes de Game of Thrones (en inglés) no saldrá adelante. HBO ha cancelado la ficción que previsiblemente se llamaría La larga noche. Sin embargo, no todo son malas noticias, la plataforma ha dado luz verde a House of the Dragon, un spin-off que se centrará en la historia de la Casa Targaryen.

La precuela de de GOTque iba a liderar Naomi Watts, que iba a contar con actores como Miranda Richardson, Naomi Ackie, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah o Sheila Atim y que se iba a rodar en Canarias, se postulaba como la primera serie derivada de la superproducción que se hizo con varios récords.

El proyecto ahora cancelado ya contaba con un primer episodio rodado -un episodio piloto- y, de hecho, de todos los proyectos posibles para extender las adaptaciones audiovisuales de Juego de Tronos, este era el que más lejos había llegado hasta el momento. No obstante, no ha logrado convencer a los responsables de la cadena.

Por su parte, la confirmación de que House of the Dragon sí saldría adelante llegó escasas horas después de conocer que la de Watts se quedaba aparcada. De hecho, la ficción que hablará de la casa de dragones, se hará directamente, es decir, no tendrá que pasar ni por la fase piloto que ha tumbado a la otra precuela.

Precuela de 'Juego de tronos': 'House of Dragon'

Juego de tronos, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha informado de que House of Dragon será también una precuela de la serie, quizá la más importante de la última década. Además, se conoce que esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa la serie original. Asimismo, Ryan Condal también estará a los mandos de la cinta.

El propio Condal junto a Miguel Sapochnik -que ya estuvo al frente de varios capítulos de la original- serán los showrunners, es decir, los máximos responsables de la nueva ficción. Sapochnik será encargado de dirigir el primer episodio, mientras que Condal estará al cargo de los guiones.

Esta nueva cinta se inspirará en el libro Fire & Blood (2018). La historia está ambientada en unos 300 años antes de Juego de tronos y se adentra en la historia de los Targaryen, a la que han dado rostro durante una década actores como Emilia Clarke (Daenerys), Harry Lloyd (Viserys) y Peter Vaughan (Aemon).

Cifras récord de 'Juego de tronos'

Juego de Tronosha logrado así, estar de nuevo en boca de todos tras ser uno de los fenómenos que más se recordarán en la historia de la televisión -y sino que se lo digan a HBO, que tuvo que buscar con qué solventar la melancolía de sus seguidores-.

GOT ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Premios Emmy, con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión.