Emilia Clarke asegura que ha sido presionada para rodar desnudos tras 'Juego de tronos'

Juego de tronos ha sido la seriemás importante de la última década y será difícil que otra ficción logre la misma trascendencia. La cinta ofrecía una mezcla de batallas, sangre, muertes, poder y sexo, y este último no le está jugando una buena pasada a una de sus protagonistas, la actriz británica Emilia Clarke. Quien ha dado vida todos estos años aKhaleesi (Daenerys Targaryen) ha denunciado que algunos productores la han presionado para que se desnude en sus nuevos proyectos.

Clarke ha hablado con el actor cómico estadounidense Dax Shepard en una entrevista para el podcast Armchair Expert. En esta conversación, la actriz asegura que después de poner punto y final a la ficción inspirada en las novelas de George R. R. Martin, algunos productores la han presionado para salir sin ropa. "No querrás decepcionar a tus fanáticos de Juego de tronos", le han llegado a decir.

Ante esta situación, Clarke no se ha quedado callada y afirma que ha tenido que defenderse: "No, la sábana se mantiene arriba". Incluso, ha aseverado, que en ocasiones ha dicho directamente a los productores: "¡Qué os den!".

De repente me encuentro en un plató completamente desnuda con toda esa gente y no sé qué se supone que debo hacer", asegura la actriz

La actriz británica afirma que esas escenas que protagonizó, sobre todo, durante las primeras temporadas de la ficción, ahora trata de evitarlas. De hecho, a medida que la serie se fue desarrollando, este tipo de fotogramas fue rebajándose hasta erradicarse.

"En un plató completamente desnuda"

Ahora, la protagonista de GOT (por sus siglas en inglés), indica que en esa etapa inicial "estaba flotando y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo". "Qué es todo esto", se preguntaba.

De la misma manera, Clarke relata que "nunca" había estado en un plató como el de Juego de tronos. "De repente me encuentro en un plató completamente desnuda con toda esa gente y no sé qué se supone que debo hacer, qué se espera de mí, no sé lo que quieren y no sé lo que quiero", desvela en la entrevista.

La propia Khaleesi, ha dicho que en esa primera temporada, ella no pensaba que era "digna de pedir o necesitar" nada o de imponer sus propias condiciones, por lo que fue acatando las directrices que los conductores de la ficción de HBO le lanzaban. Más adelante, comenzó a sentirse más segura para expresar sus dudas y exigencias a los creadores, algo que, según dice, aprendió de su compañero Jason Momoa, que dio vida a Kahl Drogo.

No obstante, ocho temporadas y una década después, Clarke afirma que es "mucho más sabia" respecto a lo que le hace "sentir cómoda" y lo que le "parece bien".