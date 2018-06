José Guirao paraliza la fusión entre el Teatro Real y la Zarzuela

El anuncio lo hizo en Sevilla. Tras reunirse con representantes de ambas instituciones, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha anticipado que el problema de la integración laboral entre las dos plantillas bloquea la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela. Ese elemento suspende la incorporación de ambos coliseos en una fundación. Así lo explicó tras ser preguntado por la prensa en su visita al Archivo de Indias de Sevilla, que acoge una exposición sobre Murillo.

La decisión definitiva sobre esta fusión se anunciará esta tarde, tras la reunión que va a mantener en Madrid con los representantes sindicales, por lo que ha rehusado ratificar públicamente la paralización de esta fusión.Este lunes, Guirao se ha reunido con el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, y con el presidente del Patronato del Real, Gregorio Marañón.

Al ser consultado por Vozpópuli, el Teatro Real aseguró que de momento ningún portavoz hará declaración. Todo lo que debía decir la institución sobre ese tema ya lo dijo el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer. "Este es un proyecto que se inició en 1995 y que por motivos diversos se paralizó. El gobierno anterior lo retomó y ahora toca al nuevo gobierno tomar una decisión,. El ministro está haciendo lo que debe: llamar a las partes, pedir asesoramiento jurídico y cuando tenga esa visión integral tomará la decisión", aseguró durante una rueda de prensa dedicada este lunes a Lucia Di Lammermoor. "Por nuestra parte, pleno respeto a lo que se decida. El ministerio de Cultura forma parte mayoritaria del patronato. No decisión de un órgano ajeno", completó.

Independientemente de la bondad de esta fusión, aseguro el ministro José Guirao, ésta padece "un problema al que soy bastante sensible", que es que "no está resuelta la integración de los trabajadores de la Zarzuela en esa nueva fundación". Más de cien trabajadores están involucrados. "Si los temas laborales no están resueltos no puedes pedirle a la gente que tenga una fe ciega, porque en la Administración, una cosa es lo que piense Cultura y otra lo que dice Administraciones Públicas, que es quien tiene las competencias sobre el personal".