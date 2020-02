Última hora: Joaquín Sabina, en la UCI tras ser operado de un derrame cerebral

Joaquín Sabina fue ingresado en la UCI este miércoles por la noche después de sufrir una caída del escenario del Wizink Center de Madrid y darse un fuerte golpe en la cabeza (traumatismo cráneoencefálico) que le produjo un hematoma intracraneal y un"pequeño derrame cerebral". Este jueves por la mañana, el cantante, que justo cumplió 71 años este miércoles, ha sido operado con éxito de la cabeza, según ha confirmado su representante, José Navarro 'Berry'. Sabina ya sufrió un ictus en el año 2001.

El cantante fue hospitalizado este miércoles tras la caída en la clínica Ruber Internacional aquejado por un fuerte dolor inicial en el hombro izquierdo en el que tiene tres fisuras limpias. Todo parece indicar a que la caída se produjo porque un foco le cegó mientras estaba hablando con los asistentes, lo que le llevó a tropezarse y caerse al suelo.

"Ha terminado ya la operación y en un rato sacará un parte médico la clínica para todos los medios" al tiempo que han querido "tranquilizar a todo el mundo porque está bien". "Un par de días en observación porque está perfecto", han precisado, para añadir que estará "48 horas en observación", publica Europa Press.

Sabina, en la UCI con un hematoma intracraneal tras una fuerte caída anoche en el Wizink Center de Madrid. pic.twitter.com/1qmoxxLsAJ — Lobo (@lancelot_xbal) February 13, 2020

Sabina salió al escenario tras la caída

"No estamos alarmados", ha asegurado Berry, pocos minutos después de que los médicos informaran a la familia del estado del cantante, que además presenta tres fisuras limpias en el hombro izquierdo que solo requerirán inmovilización.

Después de la caída que sufrió, el cantante salió al escenario en silla de ruedas para explicar lo sucedido al público y anunciar que se cancelaba la actuación con José Manuel Serrat porque le dolía mucho el hombro y tenía que irse al hospital.

Sabina, emocionado, se despide del público tras una caída que ha provocado la suspensión del concierto junto a Serrat. pic.twitter.com/8eHYVUnxEa — Beatriz Blas (@beatrizblassanz) February 12, 2020

Sabina se cayó del escenario al foso

La caída de Sabina se produjo a los 45 minutos de concierto, después de que Serrat cantase ‘Mis amigos’ y ofreciese un discurso sobre la amistad. Fue entonces cuando Joaquín salió al escenario y, mientras hablaba y caminaba por el mismo, se precipitó al foso de seguridad, de unos dos metros de profundidad, que separa el escenario de la primera fila del público.

"Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y que hace que tengamos que suspender, con todo el dolor", explicó el músico al público.

El concierto de Serrat y Sabina en el Wizink Center, dentro de su gira ‘No hay dos sin tres’, se pospone, en principio, para el 22 de mayo.