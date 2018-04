Javier Marías, reconocido por segunda vez con el Premio de la Crítica

El escritor Javier Marías ha sido reconocido con el Premio de la Crítica por su novela Berta Isla(Alfaguara). También Luis Bagué Quílez (Palafrugell, Gerona 1978), ha recibido la distinción por su poemario Clima mediterráneo. El veredicto se ha dado a conocer este sábado por los miembros del jurado, reunido hoy en Murcia. Marías ha expresado su satisfacción por recibir este premio por segunda ocasión. La primera vez fue en 1992 por Corazón tan blanco. "Hay tanta gente que tiene una trayectoria y luego declina que es una gran suerte que un galardón como ése me diga que no he declinado", expresó el novelista en declaraciones a la agencia EFE.

Berta Isla es la novela número quince del escritor. Una historia de espías contada no por quien actúa, sino por quien espera. Llega tres años después de Así empieza lo malo (Alfaguara) y que se publicó justo en el vigésimo quinto aniversario de Corazón tan blanco (Alfaguara), una novela con la que guarda muchas conexiones conexiones, porque revista elementos esenciales de su universo narrativo.

Descrita por el escritor y académico de la lengua como una historia de la espera y la transformación, en Berta Isla Marías despliega un relato sobre la fragilidad, la ocultación, el fingimiento y la conjetura, y en última instancia, la de algo peor: el poso de recelo que se deposita entre quienes sostienen durante años esa tensión. La de quien aguarda.

Arropada en una historia de espías -ecos de Tu rostro mañana-, Berta Islaestá ambientada en Madrid y Oxford y se desarrolla en la década de los sesenta y los noventa. Su protagonista, Berta, espera. Despelleja la posibilidad de llegar a saber realmente quién es la persona con la que se ha casado y al que conoce de niño, su marido Tom o Tomás Nevinson, alguien tocado por la inteligencia y ocultación, y que ejerce labores de espía como agente del Servicio Secreto Británico. "Durante mucho tiempo, no estuvo segura de si su marido era su marido", arranca Marías en la primera página.

Marías ha explicado que el de la Crítica es uno de los pocos premios "de los que uno puede estar seguro de que no intervienen en él factores extraliterarios", ya que "los críticos españoles no se van a dejar influir por nada o nadie". Esas palabras tienen especial peso, sobre todo en alguien reacio a aceptar premio. En octubre de 2012, Marías rechazó el Premio Nacional de Narrativa porque, aseguraba entonces y sostiene hoy, que el Estado no debe conceder este tipo de galardones.

El ponente del jurado José María Pozuelo ha señalado que la obra de Marías es una "novela de gran altura en el contexto de la narrativa europea y supone una continuación del arco abierto en 'Tu rostro mañana', de la que hereda algunos personajes". Pozuelo ha añadido que la novela de Marías "se sirve del género del espionaje para hacer bajar al lector a las profundidades de la condición humana y con su original estilo combina reflexión y acción, al que añade momentos líricos para entrar en grandes asuntos universales como el amor, los secretos, la impenetrabilidad del otro o la falta de ética de las cloacas del Estado".

Marías ha considerado que el mundo de los espías está completamente olvidado, pero ha advertido que ni en Berta Isla ni Tu rostro mañana, también de esta temática, hay "peripecias" del género de espías. El autor se encuentra empezando un nuevo proyecto pero, explica, todavía no sabe si será una nueva novela o no.