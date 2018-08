Itziar Martínez, la española multifacética que seduce a Hollywood

Con un carisma y un rostro que no pasa desapercibido, española pero ciudadana del mundo, Itziar Martínez se lanza a la producción e interpretación en Hollywood con el bagaje de haber sido cantautora, compositora, bailarina, guionista y productora.

Acerca de sus orígenes en el mundo del espectáculo, la artista comenta: “Mis pinitos artísticos comenzaron con 15 años cuando formé mi primer grupo musical. Quería ser cantante y artista completa, así que empecé a entrenarme en danza, canto y teatro y, de manera autodidacta, a aprender a componer y escribir canciones. Pronto me mudé a Francia".

Allí no pudo conseguir su sueño de grabar un disco, pero trabajó como bailarina e intervino en televisión y trabajó en varios conciertos. “En aquel momento no era nada común encontrar a una chica que cantara y compusiera R&B en español y eso me ayudó a colaborar con varios artistas franceses”.

De Francia a Hollywood pasando por Argentina

Acerca de cómo fue su salto a América, Itziar Martínez confiesa: “Francia me trató bien pero en ese momento estaba concentrada en la música y quería hacer algo urbano latino y en Spanglish y me pareció que Miami era donde me entenderían. Luego resultó que era muy pronto y, aunque hablo de apenas hace seis u ocho años, allí también les pareció una apuesta arriesgada. ¡Ay si hubiera tenido una máquina del tiempo!”.

El dicho aquel de “no hay mal que por bien no venga”, en su caso fue un poco cierto, porque debido a un accidente de tráfico tuvo que dejar el baile y dedicarse a otras facetas.

Sobre el binomio música e interpretación, confiesa: “Mis primeros ídolos fueron Marisol y Joselito. De pequeña me pasaba el día viendo sus películas antiguas. Además estaba obsesionada con “Dirty Dancing”, “Grease”, “Siete novias para siete hermanos”,… ¡tenía los videos rayados! No veía realmente una diferencia entre una expresión artística y la otra, para mí iban de la mano. Me inspiraban esos artistas que sabían hacerlo todo".

Sobre su salto a Hollywood comenta: “Creo firmemente en que hay que saber escuchar a la vida. Así es que, dentro de lo que me permite mi cabezonería, intento adaptarme a lo que se va presentando en mi camino. Mi enfoque actual está en la pequeña y gran pantalla y, aunque en Miami pude trabajar en varias telenovelas, ¿dónde mejor poner tu energía que en la meca del cine?".

Además la polifacética Itziar también trabajó en todo un “boom” mediático como es la telenovela juvenil argentina de Disney Channel, “Violetta”.

Escribir guiones me ayuda a entender qué quiere un autor de mí como actriz

Sobre lo que representó trabajar en ese proyecto, la artista comenta: “Fue una oportunidad maravillosa por la que estaré eternamente agradecida, que me llegó de la mano del productor brasileño Silvio Richetto. Fue una gran experiencia de crecimiento profesional y personal. Tener que presentar creaciones e ideas a una compañía como Disney es un reto para cualquiera y, si sabes aprovecharlo, aprendes mucho. Cuando llegué al proyecto, “Violetta” ya tenía una temporada en el aire así que había muchas expectativas y bastante presión. Pero el proceso fue gratificante. Y ver la reacción de los fans de la serie cantando y disfrutando con las canciones en los conciertos de tantos países fue un sueño hecho realidad”.

Pero ella seguía creciendo y decidió canalizar su trabajo como guionista y productora. Sobre lo que supuso este paso, indica: “¡Más aprendizaje!, pero abandono una cosa por la otra. Todo son expresiones artísticas, aunque son diferentes fichas del puzzle. La interpretación me ayuda a entender mejor la experiencia de ser humano para plasmarlo en un guión, y escribir guiones me ayuda a entender qué quiere un autor de mí como actriz. La producción ha sido simplemente un requisito dadas mis circunstancias. Se me da mal esperar a que me den oportunidades y los guiones ya se nos están acumulando” (risas).

Festival y proyecto de Indiana Jones femenina

Sobre la película que lleva al New York Latino Film Festival, “Nereus”, Itziar Martínez comenta: “Se trata de un thriller sobrenatural que escribí y produje con Georges Padey, con quien llevo trabajando años. Es un largometraje humilde pero bastante ambicioso que grabamos entre Miami y Fort Lauderdale, al sur de Florida, y que dirigió Georges".

Sobre su papel en el filme, explica: “Interpreto a Sara, una joven introvertida que perdió a sus padres y que visita a su amigo de infancia en Florida. Pero la primera noche algo intenta ahogarla en la piscina. Pronto se da cuenta de que todo aquel que entra en contacto con el agua corre peligro y se ve obligada a enfrentarse a la entidad mística y malévola que en cualquier momento puede terminar con sus vidas”.

Sobre la elaboración del filme dice: “Nos enfrentamos a muchísimas limitaciones y largas noches de rodaje. Éramos un equipo extremadamente pequeño pero afortunadamente todo el mundo puso mucho de sí para que el proyecto saliera adelante. Si no estaba delante de la cámara, estaba grabando audio, solucionando problemas, maquillando a alguien o preparando detalles para el día siguiente. Georges también cubrió muchos puestos a la vez. Y hacer escenas bajo el agua durante horas nos llevó a querer tirar la toalla más de una vez. Pero no lo hicimos y que hoy algo como el festival de HBO de Nueva York reconozca ese trabajo nos hace mucha ilusión”.

Estoy deseando poder sacarme la espinita y actuar en alguna producción española

Sobre sus proyectos, asevera: “ Tenemos varios guiones de largometrajes y series que estamos intentando sacar adelante. Entre ellos el de una película de aventura en español que se grabará en la República Dominicana. Algo así como una Indiana Jones femenina con un giro superinteresante. Creo que es el momento perfecto para ofrecer algo así al público y esperamos poder concretarlo pronto”.

Para finalizar Martínez confiesa: "Aparte de eso estoy deseando poder sacarme la espinita y actuar en alguna producción española. Admiro sinceramente lo que se está haciendo en casa y espero poder disfrutar la experiencia junto con otros artistas de nuestro país".