Henry Kamen: "Es imposible que la Reconquista durara 800 años"

El hispanista Henry Kamen nació en Birmania, se formó en Inglaterra y vive en Cataluña. También tiene una propensión natural hacia las frases directas y la polémica. Sólo hace falta dar un repaso a sus libros y sus entrevistas para confirmarlo. Que si España nunca ha sido patriota o que la democracia puede llegar a ser, en ocasiones, muy estúpida. Las expresiones son literales, por más que él intente quitárselas a sombrezaros.

El análisis sobre el uso ideológico de las representaciones históricas ha formado parte de su interés. En su ensayo España y Cataluña (Esfera de los Libros), Kamen hace una reflexión sobre las relaciones históricas entre España y Cataluña, lo que daba a pie a sus consideraciones sobre la falacia de una nación catalana, pero también sobre el fracaso español en la construcción de una identidad.

Su nuevo libro 'La invención de España' (Espasa), analiza los mitos sobre los que se construye una identidad española

Su nuevo libro La invención de España (Espasa), analiza los mitos sobre los que se construye una identidad española: Numancia, Santiago, Covadonga, la Conquista, las guerras, las leyendas negras, los héroes y los denostados. Según el hispanista don Pelayo no existió, tampoco la reconquista, y los Reyes Católicos no iniciaron una nueva época. A estas y algunas de esas preguntas responde a Vozpopuli.

Henry Kamen ha sido profesor en distintas universidades de España, Gran Bretaña y Estados Unidos, así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Formado en la universidad de Oxford, es autor de algunos ensayos y estudios como Felipe V: el rey que reinó dos veces(2000), Felipe de España(2001), Imperio: la forja de España como potencia mundial(2003), Los desheredados(2007), El enigma de El Escorial (2010) o La Inquisición española: una revisión histórica(2013).

En este libro niega la existencia de los reyes godos o la Reconquista. España es una invención o una sucesión de ellas, ¿desde cuándo?

No, no, no niego la existencia del uno ni del otro; se trata sencillamente de analizar y definir correctamente las etiquetas que empleamos. Por ejemplo, si la Reconquista duró 800 años, como algunos mantienen, ¿estamos hablando de guerra continua durante 800 años? Imposible. No puedo contestar lo de “España es una invención” porque dedico páginas del prefacio hablando del tema.

Se atribuye al franquismo el uso ideológico de Isabel la Católica o el Cid campeador. Reescribir la historia. ¿Cuarenta años no bastan para relativizar esas versiones?

Franco no es el único culpable, todos los regímenes en todos los países han tenido la costumbre de adaptar y modificar su propia historia para poder dar más sentido al carácter del país. En el libro no critico esta costumbre, todo el revés, acepto la práctica porque ayuda en llegar a una definición del país.

La nación catalana es una invención, asegura. ¿Cuál es el actor o los actores más interesados en falsear la historia de España en la actualidad?

No aseguro nada sobre la nación catalana, lo que afirmo es que muchos factores diferentes y a veces ficticios han ayudado en dar sentido al sentimiento de ser catalán. Catalunya sí que existe, pero hay dudas sobre que quiere decir ser “nación”.

¿Cree que la ficción ha hecho daño al estudio de la historia? Las obras de ficción también tienen ideología, ¿quiere decir eso que tergiversan el pasado?

En absoluto, la ficción es una manera estupenda de presentar aspectos del pasado, debemos a la ficción obras artísticas tan importantes como las novelas de Sir Walter Scott o la música de Wagner. No hay nada malo en presentar una imagen totalmente ficticia del pasado o del futuro, lo malo es cuando los lectores llegan a confundir la imaginación artística con la realidad histórica.

Ha habido un debate muy agrio en estos últimos meses sobre la idea de España. ¿Qué significa la ausencia incluso de un consenso para el relato nacional? ¿Qué piensa de la imperiobronca?

Es bueno tener mucho debate sobre el pasado, el presente y el futuro del país. Si hay muchas Españas, no debería hacer daño a la convivencia de la comunidad. Lo triste es cuando algunos insisten que tiene que haber sólo une versión, un carácter. Eso sería lamentable, porque es la variedad lo que enriquece.

De cara al Día de la mujer, quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia y la historiografía de España?

Imposible de contestar en pocas palabras, hay tomos enteros sobre el tema. La mujer representa la mitad de la raza humana y ha tenido siempre un papel destacado, a veces con desgracias pero también a veces con éxitos y gloria, desde las reinas famosas hasta las heroínas como Agustina de Aragón.

En su ensayo España y Cataluña (Esfera de los Libros) asegura que España fracasó en la construcción de una identidad. ¿Aún piensa lo mismo?

No es justo comprimir muchas páginas de un texto en una pequeña frase contundente. Si hay falta de identidad es porque los mismos españoles han tenido mucho desacuerdo sobre aspectos de su vida social y política. La división política en autonomías no ha ayudado a crear más cohesión.