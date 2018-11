Haz que parezca novedoso: cómo triunfar en la era de la distracción

Nada se hace viral de manera espontánea, la viralidad en sí misma no existe. Cada éxito tiene una historia de poder, influencia, difusores ocultos y feligresías diseñadas que convierten una película, una canción o una aplicación. Desde los albores del arte impresionista hasta el futuro de Facebook, desde los pequeños diseñadores de Etsy hasta el origen de Star Wars, Derek Thompson repasa la historia de por qué determinados fenómenos vuelven populares en su libro Creadores de hits. Cómo triunfar en la era de la distracción, un ensayo publicado por el sello Capitán Swing.

En su investigación, Thompson, el editor de economía senior de The Atlantic, intenta desentrañar por qué desarrollamos determinados gustos y revela la economía de los mercados culturales. Ni cultura pop ni los negocios entienden de romanticismo. Thompson va más allá y demuestra que la calidad es insuficiente para el éxito, que nadie tiene "buen gusto" y algunos de los productos más populares de la historia fueron repeticiones de lo ya aceptado en lugar de ruptura del gusto. Hay algunas verdades duraderas sobre lo que quieren las audiencias y los consumidores. A la gente le encanta una sorpresa familiar: un producto que sea audaz, pero que se reconozca fácilmente

Cada negocio, cada artista, cada persona busca promocionarse, la moneda más valiosa del siglo XXI, es la atención de la gente, dice Thompson. ¿Por qué Facebook es el periódico más importante de hoy? ¿Por qué la publicidad predijo a Donald Trump? ¿Por qué Barack Obama y sus redactores de discursos se consideran a sí mismos como compositores? ¿Cómo Disney conquistó el mundo y por qué esa fórmula de éxito se expresa en los individuos? A lo largo de distintos casas de historia, Thompson puede llegar a sostener cosas como que el canon impresionista fue accidental.

Su percepción se basa en un análisis histórico no del gusto, sino como de ésta ha sido moldeado durante décadas. Aporta evidencia cuantitativa de que los grandes éxitos musicales no siempre han sido los mejores, que los éxitos de taquilla de Hollywood son en su mayoría secuelas, reinicios y adaptaciones. Que algo se vuelva viral es un mito, los resortes de ese éxito residen no en la creación en sí, sino en la forma en cómo esta responde a un modelo. Para demostrarlo, Thompson explica, por ejemplo cómo los patrones de inmigración del siglo XIX explican la canción más escuchada en el hemisferio occidental. El libro, que ha sido un éxito -ironías a un lado- en los Estados Unidos, ha posicionado a Thompson como uno de los autores y periodistas menores de treinta años con más influencia según Forbes. Nacido en 1985, Thompson acumula tres carreras: periodismo, política y finanzas.