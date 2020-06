Despiden a un actor de las serie 'The Flash' por mensajes racistas y misóginos

El actor estadounidense Hartley Sawyer ya no volverá a aparecer en la serie del universo de DC Comics 'The Flash'. Así lo han anunciado los responsables de la producción, que han tomado esta decisión después de que se hayan recuperado en las redes mensajes racistas y misóginos lanzados por el intérprete.

Según la compañía, Sawyer "no regresará a la séptima temporada de 'The Flash'", una entrega que se espera que llegue a España, previsiblemente, en noviembre de este año. En un comunicado, los responsables de la ficción aseguran que no tolerarán "mensajes despectivos contra ninguna raza, origen étnico, género u orientación sexual".

El actor de Goshen (Estados Unidos) escribió varios mensajes en las redes sociales, según la compañía "antiéticos", que se remontan al año 2012. En ellos aseguraba cosas como que lo único que le impedía "escribir cosas moderadamente racistas" era que el activista afroestadounidense Al Sharpton "no pararía de quejarse".

También escribió mensajes como que se "violaría" a sí mismo, "como ocurre en las citas", para no tener que "masturbarse".

Varios usuarios de la red social Twitter recuperaron estos post del actor esta semana, en el contexto de las protestas actuales en Estados Unidos tras la muerte de afroamericanos a manos de policías, como el reciente asesinato de George Floyd.

Según la productora, ese tipo de comentarios "son antiéticos y van en contra" de sus "valores y políticas". El productor ejecutivo de la serie 'The Flash', Eric Wallace, ha señalado que los tuits le "enfadaron muchísimo". "Son una señal del gran problema que tenemos en nuestro país", ha añadido.

Quién es Hartley Sawyer, de 'The Flash'

Sawyer interpretaba al personaje de Ralph Dibny y su alter ego 'Elongated Man' en esta serie de las productoras Warner Bros y Berlanti Production trasmitida por la cadena de cable CW.

La ficción comenzó a emitirse en 2014 y cuenta como protagonista con el personaje afroestadounidense Iris West-Allen, interpretado por la actriz Candice Patton.

Sawyer, de 35 años, entró al elenco de 'The Flash' en el año 2017 como un invitado especial, pero un año después se convirtió en un personaje permanente.

Un "intento de hacer humor"

El actor estadounidense se ha disculpado en Instagram diciendo que está "avergonzado de haber sido capaz de hacer esos horribles intentos de llamar la atención". "Lo lamento profundamente. Ese comportamiento no es aceptable", ha dicho.

El intérprete ha afirmado que fue un "intento de hacer humor" y ha reconocido que fueron palabras que lanzó en aquel momento "sin parar a pensar o reconocer el daño que podrían causar". "Hoy en día me doy cuenta", ha concluido el actor, quien ha dado vida a Ralph Dibny durante tres temporadas.