Guirao en el Congreso: "Respetaremos las competencias autonómicas en Cultura"

En su primera comparecencia como ministro, José Guirao comenzó hablando de Deporte y no de Cultura. Al revés, así arrancó la exposición de las líneas generales de su departamento para los siguientes dos años de legislatura. El orden elegido se debe al hecho de que el Deporte es una materia “transversal que nos vertebra”, una disciplina que atraviesa todas las clases sociales y edades, aseguró Guirao quien anunció la necesidad de promulgar una nueva Ley del Deporte -la actual es de 1990- así como el impulso de campañas contra el sedentarismo y proponer el deporte inclusivo. Sugirió, también, la posibilidad de regular la actividad de las casas de apuestas, aunque no dio detalles sobre los mecanismos de fiscalización para garantizar la transparencia de federaciones y organismos deportivos.

Una vez abocetadas las prioridades en materia Deporte, José Guirao se explayó en las medidas mas destacadas de su plan de trabajo. Abundaron las expresiones "ciudadanía", "colectivos", "inclusivo", "participación", "social". Comenzó la lista de prioridades con el Estatuto del artista y los trabajadores de la cultura, un tema sobre el que no aportó excesivo detalle, aunque manifestó que el ministerio estudia, a fondo, el informe aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Sobre este tema, ni ningún otro, dio detalles Guirao. Ni fechas, ni plazos. ¿El motivo? No quiere dar titulares que entorpezca su principal objetivo: llegar a consensos y conseguir resultados. "La fechas que tengo son las que les he dado", contestó.

Las palabras del ministro de Cultura tenían por objeto contestar al principal reproche de los portavoces de Ciudadanos, quienes reclamaron al ministro la falta de rapidez de su cartera en medidas como el Estatuto del Artista en oposición, por ejemplo, a la prisa del gobierno de Pedro Sánchez para resolver temas como la renovación del consejo de RTVE. Sumaron a sus peticiones acciones concretas para regular la venta ilegal de entradas por Internet. Los populares exigieron, también, un calendario para llevar a cabo las medidas del Estatuto del Artista, la repercusión de la bajada del IVA en las entradas de cine y acciones directas para regular y evitar la reventa de entradas por Internet. Sobre la precisión de fechas y plazos sobre el Estatuto del Artista, Guirao respondió que la primera reunión de la comisión tendría lugar durante el mes de julio. A pesar de algunas críticas, Guirao fue recibido por la mayoría de los diputados de los distintos grupos con optimismo y generosidad. "Su nombramiento es una oportunidad para colocar la cultura en el centro de la acción de gobierno y para hacer política cultural con mayúsculas", dijo Eduardo Maura (Podemos), quien mostró su apoyo en medidas como la paralización de la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela y ofreció su colaboración en los temas troncales de su discurso.

Los diputados cercanos o alineados con la causa independentista catalana reclamaron al ministro una posición sobre el traslado de las 44 obras de arte del monasterio de Sijena a Aragón. Aunque admitió estar en desacuerdo en el movimiento continuo de las piezas de patrimonio, Guirao asumió que el de Sijena se trataba de un "tema judicial" en el cual su departamento no podía intervenir. En cuanto al reclamo sobre mayor dotación de visibilidad del catalán, el ministro Guirao subrayó el reconocimiento que hizo en su intervención introductoria de la riqueza de todas las lenguas en España. Aseguró que su concepción de la Cultura se acentuaba en "la diversidad y en el respeto" y que justo por ese motivo, su despacho "respetaría las competencias autonómicas en cultura". También se pronunció sobre la tauromaquia: "Usted ya sabe lo que pienso de la tauromaquia, está en las redes. Pero las tradiciones no se borran con leyes. Eso forma parte de mi concepción plural de la cultura. Mi obligación con este tema y con todos es buscar el consenso. Vamos a conversar, no a negociar".

Los anuncios concretos

En lo que a Propiedad Intelectual y Derechos de autor respecta, José Guirao aseguró que entre los asuntos más urgentes de su departamento se encuentra la directiva de derechos de autor en el mercado digital que se discute en Bruselas. "El objetivo es equilibrar la distorsión y el excesivo peso de las plataformas digitales”, aseguró. También hizo referencia a la gestión de derechos de autor y la fiscalización de las entidades de recaudación, cuyo papel, representado en instituciones como la SGAE, preocupan al gobierno, por lo que no se descartan mecanismos de tutela. Finalmente, incidió en la necesidad de profundizar la lucha contra la piratería y “ajustar” en el tema de compensación por copia privada.

Guirao fue concreto en tres temas: la ley de Mecenazgo, la estructura del INAEM y la recuperación de una Dirección General del Libro. En el primer apartado, el ministro refirió que se retomará una Ley de Mecenazgo y que para conseguirlo, se creará un grupo de trabajo que incluya departamentos como Hacienda, Educación o Ciencia. “Buscamos concretar el mecenazgo no sólo como instrumento de financiación, sino también para fomentar la partición ciudadana en la cultura a través del micromecenazgo”, aseguró. Sobre el Instituto de Artes Escénicas y Música, Guirao aseguró que una de las primeras tareas pasa por la reforma de una estructura obsoleta que ahoga a los creadores escénicos. La derogación de la fusión entre el Teatro Real y la Zarzuela, aseguró, no era un asunto puntual. "En el fondo lo que subyace en este tema es la organización administrativa del INAEM. Nos interesa trabajar en un estudio profundo de la reforma del consejo administrativo a través de un grupo de trabajo que ya está en marcha".

“Devolver a la lectura y al libro su centralidad es prioridad. Por eso hemos devuelto una dirección general que había sido aparcada. Es necesario devolver a la sociedad una imagen ajustada y fiel de autores y traductores. Una de las dimensiones es cuidar de todas nuestras lenguas, que es una de nuestras mayores riquezas, y por tano busca fomentar el diálogo entre ellas”, dijo sobre esta nueva dirección que será dirigida de ahora en adelante por Olvido García Valdés. En cuanto a proyectos heredados como el Plan de Fomento de la Lectura, Guirao aseguró que “retomarán y reforzarán todo cuanto se ha hecho para el fomento de la lectura, añadiendo especial énfasis al tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres”.

En su explicación sobre las medidas previstas para la Dirección General de Bellas Artes incluyó: la cooperación con comunidades autónomas para garantizar la accesibilidad de la ciudadanía al patrimonio, así como a la capacidad de atender a las necesidades de las instituciones, entre ellas los museos, de cuya normativa está prevista una reforma que mejore la investigación, conservación y difusión de los museos estatales, así como el refuerzo de programas para convertir los museos en instituciones más sociales, multiculturales e inclusivas. "La meta es dirigirse a aquellas audiencias no representadas y trabajar en el fomento de adecuación de las instalaciones museísticas para los visitantes con algún tipo de discapacidad. Sólo el Museo Guggenheim y La Casa Encendida gozan de esas condiciones". Sin dar mayores detalles sobre medidas puntuales, José Guirao habló del fomento internacional del patrimonio español y en materia cinematográfica celebró la rebaja del IVA del 21% al 10% en las entradas del cine y anunció la ejecución en este ejercicio de las ayudas a largometrajes.