Guirao da largas a la Ley de Mecenazgo: “A esta legislatura le queda poco tiempo”

El ministro de Cultura y Deporte José Guirao ha dado pocas entrevistas a medios audiovisuales, una de ellas la que concedió este lunes al programa La hora Cultural, presentado por el periodista Antonio Gárate en el canal 24 horas. Durante su intervención, Guirao ha aportado algunas claves sobre lo que sido la gestión socialista en materia cultural. Lo ha hecho en la víspera de la Comisión Delegada de Cultura, que será presidida este martes por la vicepresidenta Carmen Calvo en La Moncloa.

Sobre la reunión específica de este órgano, Guirao aseguró: "En esta comisión participamos ocho ministerios: Cultura, Universidades, Ciencia, Hacienda, Administraciones Públicas, Defensa -que tiene mucho Patrimonio-...En el seno de esas comisiones delegadas se abordan temas que tienen efecto a través de cambios normativos, por medio de decretos. Es un privilegio tener una comisión delegada y eso muestra interés del gobierno de Pedro Sánchez en la cultura como elemento transformador".

Guirao fue poco específico ante determinados temas, uno de ellos el Estatuto del Artista, aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso en junio de este año y que el propio ministro señaló como una reivindicación que comparten todos los grupos políticos. Sobre la Ley de Mecenazgo fue bastante menos optimista:"Es complicado. Esta es una legislatura a la queda poco tiempo, año y pico, pero vamos a intentar que llegue al Congreso, cosa que no puedo asegurar. Es una ley técnicamente bastante compleja". El ministro aludía, entre otros asuntos, a las desgravaciones fiscales, un tema que exige la sintonía con Hacienda y en el que ni José María Lassalle, su principal propulsor, ni mucho menos su sucesor, Fernando Benzo, pudieron hacer nada.

José Guirao sacó pecho con determinadas medidas: la recuperación de la Dirección General del Libro, dirigida por Olvido García Valdés. Hizo algo parecido con la aprobación de las nueva medidas en materia de derecho de autor en el ámbito europeo: "El reconocimiento de los derechos de autor en la era de Internet no es incompartibla ganar dinero por los derechos de autor en Internet". En otros asuntos se mostró voluntarioso, uno de ellos Cataluña. "El ministerio de Cultura es el principal puente de diálogo con Cataluña", aseguró.

No dijo nada sobre el tema de las entradas al cine y el IVA del 10%. El viento a favor de la rebaja del IVA de las entradas del cine que había decretado el gobierno de Rajoy y con el que Sánchez pretendió acumular méritos, dio margen a José Guirao para una distensión momentánea aunque no duradera. A pesar de la medida, los exhibidores no bajaron los precios de las entradas al cine, a pesar de la desaparición del gravamen del 21%. Tan sólo 50% lo había hecho, la otra mitad no. El argumento de los exhibidores era sencillo: ellos tuvieron que asumir de su bolsillo el aumento, así que podrían reservarse la decisión de la bajada de precio. Guirao advirtió entonces que si no se repercutía la bajada del IVA al cine en el precio de las entradas, "a lo mejor" habría que plantearse "revisar" esta medida. Una amenaza velada, un frenazo a la luna de miel a la que el titular de Cultura no hizo alusión alguna en su entrevista de este lunes.