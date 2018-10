Guirao se reúne con la consellera de Cultura tras el plantón del Planeta

A la cena de entrega de la 67 edición del Planeta, uno de los premios literarios más importantes de la ciudad de Barcelona, no acudió ninguna autoridad de la Generalitat: ni su presidente ni cualquier otro delegado. De no asistir, no asistió ni la consellera de Cultura, Laura Borràs, que dio plantón, entre otros, al ministro de Cultura José Guirao, quien se reunirá con ella este miércoles, en Madrid.

Para el ministro de Cultura, las relaciones del gobierno central con Cataluña gozan de una absoluta normalidad en lo que a Cultura respecta. Al menos así lo manifestó en un primer encuentro que tuvo con Borrà en agosto, durante una visita al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Guirao envió el mismo mensaje nos meses después en su visita a la ciudad para la apertura de temporada del Liceu, luego de un verano gélido en el que Borràs no mostró intención alguna de acercamiento.

Hasta el momento no ha existido una reunión formal entre ambos, ya que el ministerio estaba a la espera de que el departamento de Cultura de la Generalitat le remitiera una relación de temas para estudiarlos antes de verse. La realidad, a día de hoy, es que aquella lista se demoró. La coincidencia del ministerio de Cultura y la Generalitat se limitó a encuentros informales, el más reciente, a principios de octubre, en el funeral en memoria de la soprano Montserrat Caballé.

Borràs recibió a Guirao con exigencias y recriminaciones cuando éste asumió el cargo. Según las palabras que ofreció entonces, existe una larga lista de incumplimientos del gobierno central con Catalauña. Así lo manifestó Laura Borràs, en julio, cuando anunció que su reunión con el ministro de Cultura, José Guirao, estaba supeditada al encuentro que entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán Quim Torra. Sin embargo, el asunto nunca se concretó.

En aquellos días Borràs aseguró que existía "una retirada muy evidente en la participación y en los fondos del Estado en instituciones culturales catalanas, desde el Institut d'Estudis Catalans, hasta el Liceu, el MNAC y el Macba", dijo. Ya entones, la responsable de Culturatras quería poner sobre la mesa temas en los que Cataluña no tiene competencias, además de otros asuntos como la ley de mecenazgo, la biblioteca provincial de Barcelona o el Archivo de la Corona de Aragón. De momento, en la convocatoria a los medios enviada por el ministerio de Cultura no existe un detalle de los temas que formarán parte de la reunión.