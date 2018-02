Guía fácil y rápida para seguir este sábado la gala de los Goya

Aunque las mujeres sólo han obtenido el 26,8 % de las nominaciones a la 32 edición de los Premios Goya, que se entregarán la noche del sábado en Madrid Marriott Auditorium Hotel, la gala de este sábado promete colocar el énfasis en las reivindicaciones feministas -CIMA, la asociación de mujeres cineastas, repartirá abanicos rojos contra el machismo-. Eso sí, aseguran sus organizadores, todas las protestas y señalamientos estarán envueltas en el espíritu festivo y celebratorio de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, quienes sustituyen a Dani Rovira, el encargado de presentarla durante estos últimos tres años. Tanto Reyes como Sevilla aseguran que su intención es presentar unos premios renovados, diversos y multilingües.

Según Pablo Berger, que aspira a ocho premios con Abracadabra, este es el año de los raritos. "Este año los nominados no vamos por autopista sino por carreteras secundarias, somos los raritos", dijo. Adjetivos a un lado, en la carrera por los Goya ya están alineadas en el punto de partida Handia, un drama histórico en la Euskadi del siglo XIX, Verano 1993, La librería y El Autor. No hay ningún favorito, o uno mayoritario Handia, la fábula sobre el gigante de Altzo de Aitor Arregi y Jon Garaño, acapara el mayor número de nominaciones (13), seguida de La Librería (12). El autor (9 nominaciones) sin embargo viene de una buena racha en los Premios Forqué, aunque la sorpresa del año ha sido Verano 1993, ganadora en los Feroz y en festivales como la Berlinale y Málaga.La diversidad de géneros y lenguas ha sido otros de los rasgos que resalta la Academia: cinco candidatas a mejor película están rodadas en cuatro lenguas diferentes: euskera en Handia, catalán en Verano 1993, inglés en La librería y español en El autor y Verónica.

A diferencia de otros años, la cuota de pantalla no da para fanfarrias: la recaudación supera los 103 millones de euros. Sin embargo, sólo tres nominadas están entre las 10 cintas españolas más vistas: la animada Tadeo Jones 2 (3,2 millones de espectadores), El secreto de Marrowbone (1,18 millones) y Verónica (611.401 espectadores). A eso se suma una reivindicación que, a pesar de haber sido atendida por el Gobierno, no se ha concretado debido a la postergación de la aprobación de los presupuestos. Se trata de la rebaja del IVA de las entradas del 21% al 10%, un tema que ha sido motivo de no pocas y polémicas intervenciones de presentadores, premiados y autoridades. El ministro de Cultura, Educación y Deportes –primero José Ignacio Wert y luego Íñigo Méndez de Vigo- han tenido que tragar en no pocas ocasiones.

Destaca la ausencia en esta edición de la directora de la Academia de Cine, Yvone Blake, sigue de baja a causa del ictus que sufrió a comienzos de enero y que le imposibilitará asistir a la gala. Hablarán en su lugar Nora Navas, vicepresidenta segunda de la Academia, y el director Mariano Barroso, vicepresidente primero, quienes asumirán la lectura del tradicional discurso en el que la Academia repasa lo que ha sido el año para el sector del cine. El Goya de Honor este año es para Marisa Paredes, que ya tiene el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Arturo Ripstein, Fernando Fernán Gómez, Jaime Chávarri, José Luis Borau, Fernando Trueba, Guillermo del Toro o Roberto Benigni.

Hay grandes ignorados de esta edición son Álex de la Iglesia, que no ha logrado nominaciones para Perfectos desconocidos, gran éxito de taquilla. También han quedado fuera de las nominaciones los actores Eduard Fernández y Juana Acosta por Perfectos desconocidos o Marian Álvarez por Morir. Fe de etarras tampoco ha conseguido ninguna nominación, ni cintas más arriesgadas y aclamadas como Mimosas o La vida y nada más.Del otro lado, se presentan los más nominado, entre ellos Maribel Verdú, nominada a mejor actriz protagonista por Abracadabra y Antonio de la Torre, que consigue su tercer doblete con Abracadabra (protagonista) y El autor (reparto), son los actores más nominados de la historia de estos premios, con 11 candidaturas cada uno. De la Torre se lo llevó una vez, por Azuloscurocasinegro, mientras Verdú tiene dos, por Blancanieves y "Siete mesas de billar francés". Un productor destaca en esta noche por encima de cualquier otro. Se trata de Enrique López Lavigne. Las cinco películas que él ha impulsado este año desde su productora Apache Films suman 20 candidaturas a los premios Goya: Selfie, La llamada, Oro, Verónica y el cortometraje Madre.