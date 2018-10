Berta García Faet el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’ 2018

El jurado del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, reunido en el Ministerio de Cultura y Deporte, ha propuesto a Berta García Faet para ser galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’, correspondiente a 2018, por la obra Los salmos Fosforitos.

El jurado ha considerado que Los salmos fosforitos presenta una de las voces más poderosas e influyentes de la poesía actual. Un libro que lleva a nuevos límites la poesía combinando la inteligencia, el humor, la emoción y el chispazo lírico. A partir de un diálogo con Trilce de César Vallejo, García Faet revive la tradición lírica española desde su veta más subversiva”. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

Berta García Faet es licenciada en Ciencias Políticas (2011) y Humanidades (2013), y estudió tres años de la carrera de Economía (2012) (Universitat de València). Tiene un máster en Political Philosophy (2012) (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) y otro en Literatura Española y Latinoamericana (2015) (The City College of New York, CUNY). En estos momentos realiza su doctorado en Hispanic Studies en Brown University.

Es autora de los libros de poesía: Manojo de abominaciones (Ayuntamiento de Avilés, 2008; XVI Certamen de Poesía Ana de Valle), Night club para alumnas aplicadas (Vitruvio, 2009; VII Premio; Nacional de Poesía Ciega de Manzanares), Fresa y herida (Diputación de León, 2011; Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama 2010), Introducción a todo (La Bella Varsovia, 2011; Premio de Poesía Joven Pablo García Baena, 2010), La edad de merecer (La Bella Varsovia, 2015) o Los salmos fosforitos (2017), entre otros.