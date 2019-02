La literatura, una vía de Alta Velocidad entre España y Marruecos

Uno de los ejes principales del programa diseñado por los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, así como Acción Cultural Española y el Instituto Cervantes, se ha centrado en el papel desarrollado por los traductores a lo largo de la historia. De ahí proviene 'El viaje de las lenguas', una idea que irriga el programa y en función del cual se orientan los actos más importantes de esta cita, que propicia los encuentros entre dos de los más grandes poetas de cada orilla y sus traductores: Antonio Gamoneda, que conversa con Khalid Raissouni, su traductor al árabe y Mohammed Bennis, que lo hará con Luis Miguel Cañada, su traductor al español. A estas actividades se suma un homenaje a Juan Goytisolo, quien a lo largo de su obra reivindicó el acercamiento entre ambas culturas.

Si España ha ofrecido su experiencia en Alta Velocidad a Marruecos, la literatura encuentra, cómo no, un corredor vial...

Acuden a esta cita algunos autores y traductores españoles, entre ellos Andrés Barba, que participa el viernes 15, así como María Luz Comendador y Margarida Castells, quienes han compartido su experiencia de traductoras al castellano y al catalán, respectivamente, de grandes obras de la literatura universal como Las mil y una noches. "La traducción es una forma de lectura", aseguró Comendador. Aquellos que como ella se dedican a volcar un libro de una lengua a otra no ejecutan una operación extractiva de significado, sino la construcción de uno nuevo. Esa fue una de las ideas centrales de esta mesa, celebrada el lunes de esta semana en Casablanca.

"En el caso del árabe, la traducción no entraña una sola lengua sino muchas otras. Hay que escapar, eso sí, a la tentación de enmendar el original, una traducción no es un concurso de belleza", ha dicho Comendador en una conversación en la que intercambió ideas con Margarida Castells, quien, al momento de referirse a la dualidad catalán y español, explicó a los asistentes que su lengua materna era el catalán, pero que en la escuela había aprendido "charnego". La frase, justa de humor, no fue rebatida ni matizada por nadie, incluida la directora General del Libro, Olvido García Valdés, que ocupaba la primera fila en la conferencia.

"¿Quiénes son los embajadores de un país... pues sus traductores", asegura la directora general del Libro

Soflamas a un lado, Comendador ha defendido la naturaleza creativa a interpretativa de la traducción como delta en el que confluyen y del cual parten muchas otras corrientes literarias, una idea a la que Olvido García Valdés, directora general del Libro, ha aludido a en una entrevista concedida a Vozpópuli: "¿Quiénes son los embajadores de un país... pues sus traductores", asegura la directora general del Libro no sólo con respecto al español sino también con las otras "lenguas peninsulares", en las que se incluyen el gallego, el catalán y el euskera. La literatura no construye trenes de alta velocidad, pero también crea rutas.