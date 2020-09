Fernando Aramburu sobre el polémico cartel de 'Patria': "Ha sido un desacierto y no lo comparto"

El escritor Fernando Aramburu se ha pronunciado sobre el cartel de promoción de Patria, la adaptación de su novela al formato serie que ha hecho Aitor Gabilondo para la cadena HBO y que estrena el próximo 27 de septiembre: "El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto", ha dicho en su blog, refiriéndose al tratamiento que se hace de la historia.

La imagen a la que alude el póster promocional levantó polémica entre las víctimas del terrorismo, por considerar que existía una "equidistancia" manifiesta. A la izquierda de la imagen, Bittori, una de las protagonistas, sostiene a Txato, su marido, en el momento en el que ETA acaba de asesinarle. A la derecha, aparece representado un etarra desnudo en una dependencia policial y, por lo que parece, acaba de ser torturado.

"Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios", plantea Aramburu.

Con Patria (Tusquets, 2016) Aramburu construyó un relato total de la tragedia vasca. La gran novela sobre ETA para unos, un libro con bemoles para otros. Sea como sea, esta ficción del donostiarra sobrepasa se convirtió en una referencia literaria y llega ahora al formato audiovisual con la adaptación que ha hecho el escritor y guionista Aitor Gabilondo para la cadena HBO.

"Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", agregó Aramburu para posicionarse con respecto a lo ocurrido y la recepción de la imagen.

Polémica y adaptación

Ana Beltrán, del Partido Popular, pidió la retirada del cartel por considerarlo lesivo para las víctimas del terrorismo de ETA. No ha sido la única en pronunciarse. También lo ha hecho Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava: «Este cartel es una vergüenza y un insulto», apuntaba en redes sociales. Muchos otros usuarios se sumaron a la indignación.

Pedimos la retirada de este cartel, que falta a la verdad, blanquea el discurso de ETA, equipara a víctimas con verdugos y humilla a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda. #PatriaHBOpic.twitter.com/UADHm8ZjNO — Ana Beltrán (@abeltran_ana) September 2, 2020

Las críticas, dirigidas en todo momento al cartel promocional marcan una ruta accidentada desde el comienzo, de lo que será la adaptación de la novela más importante publicada en España en los últimos años. Cuando recibió el encargo, el guionista Aitor Gabilondo dijo ser consciente del reto que enfrentaba. “Con Patria, comencé adaptando un libro y ahora estoy adaptando un fenómeno”, dijo Gabilondo en el año 2018, en pleno rodaje de a serie. “Para adaptar una novela a una serie, necesitas historias dramatizadas, con personajes, más que aquellas de prosa literaria. Patria es un caso raro, está a caballo entre la trama y la idea”, asegura.

En su posicionamiento público sobre el cartel, Fernando Aramburu insiste en que la adaptación mantiene el espíritu del libro, un punto de partida que Gabilondo ha aclarado en más de una ocasión: "Una serie tiene que funcionar en sí misma, no para los que se han leído el libro. Hay que respetar su espíritu, pero se trata de cosas diferentes", aseguró el guionista y productor de televisión.

La novela de las víctimas

Gabilondo cuenta con una larga trayectoria profesional. Ha participado en innumerables proyectos (Periodistas, El Comisario, Cazadores de hombreso o El síndrome) y ha sido creador de éxitos como El Príncipeo Allí Abajo. Tras su etapa profesional en Plano a Plano, en 2017 creó Alea Media, una productora de autor, cuyo único objetivo es generar una producción audiovisual de calidad. Se trata, sin duda, de galones suficientes para adaptar Patria, que será la primera serie de HBO España.

La tarea no es del todo sencilla. A lo largo de más de 500 páginas, Fernando Aramburu cuenta la vida de dos familias de Guipúzcoa separadas por la enorme grieta que ETA ocasiona en sus vidas. Pocos años después del asesinato de Txato, empresario de una pequeña localidad rural de Guipúzcoa, ETA anuncia el alto el fuego. Bittori, su viuda, decide volver al pueblo, del que tuvo que exiliarse por el clima de tensión política que se vivía en un pueblo regido por la represión abertzale. El fin del fuego no cambia la tensión y la falsa paz.

Patria es una novela compleja, incómoda, un espejo en el que algunos lectores dicen no sentirse reflejados –muchos lectores vascos lo afirman- y en el que otros, sencillamente, preferirían no verse retratados. Sin duda, la próxima adaptación televisiva alargará todavía más la presencia mediática de este libro. Aborda la idea del perdón, del daño y la reparación de ese año y de las grietas profundas que un fenómeno como el de ETA produjo en los cimientos de la sociedad vasca.

¿Afecta la televisión a la naturaleza de las novelas? La novela de Aramburu, que aborda los años más conflictivos y sangrientos de la banda terrorista ETA, fue publicada en septiembre del año 2016. A comienzos de 2017, la novela había alcanzado las nueve ediciones, vendido cerca de unos 100.000 ejemplares y el autor recibió meses después el Premio Nacional de Narrativa. Hoy en día tiene más de un millón de lectores, sobrepasa las cincuenta ediciones. Además, ha vendido los derechos para una serie de televisión en HBO.