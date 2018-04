Emilio Lledó rechaza la medalla de la Comunidad de Madrid

El filósofo y humanista s Emilio Lledó, Premio Nacional de las Letras 2014, ha rechazado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. "Dadas las circunstancias, no podía aceptarla", declaró el académico y profesor al diario El País, refiriéndose al escándalo de la ex presidenta Cristina Cifuentes, quien abandonó el cargo en medio de una investigación por el trato de favor en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Me hacía ilusión, pero, dadas las circunstancias, no podía aceptarla, no me apetecía mucho", comentó Lledó a ese periódico, al tiempo que dijo no querer dar mayor importancia al asunto. "Dije que no, expliqué mis razones, y lo entendieron", aseguró.

Académico de la lengua, Lledó ha publicado, entre otras obras, Filosofía y lenguaje (1971) y Lenguaje e historia (1978) que definen su modo de abordar la filosofía a través de la lengua y la historia;El epicureísmo (1984); El surco del tiempo (1992); Elogio de la infelicidad (2005); La filosofía, hoy. Filosofía, lenguaje e historia (2012), y Los libros y la libertad (2013).

Ha sido reconocido con elpremio Nacional de Ensayo (1992) por su obra El silencio de la escritura; el Premio Internacional Menéndez Pelayo (2004) en reconocimiento a su trayectoria como investigador y docente en Humanidades; el Premio Fernando Lázaro Carreter (2007), de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y el Premio María Zambrano (2008)