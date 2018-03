Cultura asegura 33 obras para la muestra 'Rubens pintor de bocetos' en el Prado

Queda menos de un mes para la inauguración de una de las exposiciones de la temporada. Se trata de Rubens. Pintor de bocetos, una muestra que podrá verse en el Museo del Prado y para la cual el Ministerio de Cultura ya ha otorgado una garantía de Estado por valor de 231 millones de euros para cubrir el seguro de 33 obras, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las obras serán expuestas en la pinacoteca madrileña del 10 de abril al 5 de agosto y en Rotterdam del 8 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2019.

Esta exposición, considerada como una de las más llamativas de la primavera, pretende llamar la atención sobre una de las facetas más destacadas de la obra del flamenco como pintor de bocetos, una faceta llamativa dentro de la obra de considerado de uno d elos pintores fundamentales de la historia del arte europeo. Existen alrededor de 450 bocetos realizados por él, de los cuales se exhibirán alrededor de 80, además de una veintena de óleos, a los que se suman algunos dibujos y estampas relacionados con ellos.

Los lienzos que podrán verse en esta exposición han sido cedidos por grandes museos nacionales e internacionales desde la Biblioteca Nacional de España y el Museo Thyssen-Bornemisza hasta otras instituciones como la Art Gallery of Ontario, Museum Boijmans Van Beuningen, The Metropolitan Museum of Art y la The National Gallery. Entre los lienzos que podrán contemplarse en la muestra figuran La coronación de la Virgen, Hombre de rodillas; Hércules; El entierro de Cristo; La ceguera de Sansón; La glorificación de la Eucaristía y El Levantamiento de la cruz.