Cuenta atrás para la gala de los Oscar

Los Óscar celebran su gala número 90 este domingo 4 de marzo, en Los Ángeles . En todo ese tiempo, casi un siglo de existencia, hay temas que merecen un repaso: desde las películas icónicas y records en el palmarés, como los 22 premios de Walt Disney, hasta los filmes con más estatuillas, como Titanic, Ben Hur o Lo que el viento se llevó. Pero ésas, claro, forman parte de las anécdotas más inocentonas.

Desde que en octubre se conocieran las decenas de acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein, que parecía un intocable del sector, Hollywood ha vivido meses tensos y convulsos con revelaciones durísimas de numerosas víctimas que, en muchos casos, se vieron respaldadas por los movimientos Me Too (Yo también) y Time's Up (Se acabó el tiempo) para romper su silencio. De la justicia al ajusticimiento. No han sido pocas las polémicas y ajustes de cuentas: desde el boicot a Kevin Spacey hasta el hundimiento a Woody Allen. Así llega la industria a su mayor gala: con nubarrones en el horizonte.

El espectáculo de los Óscar se desarrollará en una gala presentada por el humorista Jimmy Kimmel y que contará, entre otros, con Gal Gadot, Mark Hamill, Lin-Manuel Miranda, Viola Davis, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Margot Robbie o Emma Stone para entregar los premios.La Academia de cine de Hollywood entrega los Óscar de su 90 edición en 24 categorías. La forma del agua, de Guillermo del Toro, llega a los Óscar con 13 nominaciones, seguida de Dunkerque, con ocho, y Tres anuncios en las afueras, con siete. Después de repartirse los galardones más importantes en la temporada de premios de cine de este año, las películas Tres anuncios en las afueras y La forma del agua lideran un disputado sprint por alzarse con el Óscar a la mejor película.

Guillermo del Toro es el nombre que más suena en todas las apuestas para llevarse el Óscar al mejor director. Alfonso Cuarón hizo historia en 2013 al ser el primer mexicano en ganar el Óscar al mejor director (Gravity), y su colega Alejandro González Iñárritu alargó la gesta alzándose con el premio en 2014 con Birdman y en 2015 con El renacido. Ahora, Del Toro, con La forma del agua, puede completar la felicidad en el grupo de "Los tres amigos", como se les conoce en Hollywood. Sus rivales son de tomo y lomo: Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele (Déjame salir), Greta Gerwig (Lady Bird) y Paul Thomas Anderson (El hilo invisible).

Para Nolan, considerado uno de los más brillantes cineastas de la actualidad, esta es su primera nominación como mejor director, aunque posee cuatro más en su carrera: mejor guion original (Memento y Origen) y mejor película (como productor de Dunkerque y Origen). En Durkerque, que narra la evacuación de 300.000 soldados de las tropas aliadas durante la II Guerra Mundial, Nolan cuenta desde tres puntos de vista -por tierra, mar y aire- la denominada Operación Dinamo, el rescate de soldados belgas, franceses y británicos rodeados por el ejército nazi a finales de mayo de 1940. Déjame salir es la ópera prima de Jordan Peele y Greta Gerwig es la quinta mujer nominada en la historia de los premios.

El británico Gary Oldman, uno de los actores más versátiles y camaleónicos de su generación, parte como principal favorito al Óscar de mejor actor por su interpretación de Winston Churchill. Actores como Albert Finney, Brendan Gleeson, Richard Burton, Timothy Spall, Bob Hoskins e incluso Christian Slater se han puesto en la piel del ex primer ministro británico Winston Churchill, pero según la prensa especializada Gary Oldman ofrece en El instante más oscuro el retrato definitivo del icónico político a pesar de las capas de maquillaje y mostrando todo su talento sin caer en la mera imitación. Es su segunda nominación como mejor actor (la anterior fue por El topo en 2011), aunque hay quien se sorprende de que no recibiera candidaturas por trabajos como Sid y Nancy, Rosencrantz y Guildenstern han muerto, El clan de los irlandeses o Amor inmortal". En esta categoría Oldman tiene como contrincantes a Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre) , Daniel Day-Lewis (El hilo invisible), Daniel Kaluuya (Déjame salir) y Denzel Washington (Roman J. Israel Esq).

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras) ha monopolizado los premios a mejor actriz este año, pero para ganar su segundo Óscar deberá derrotar a Saoirse Ronan (Lady Bird), Meryl Streep (Los archivos del Pentágono), Margot Robbie (Yo, Tonya) y Sally Hawkins (La forma del agua). Frances McDormand ya ha escuchado este año su nombre en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sindicato de Actores SAG y los galardones Critics' Choice, así que su victoria en los Óscar este domingo como mejor actriz por "Tres anuncios en las afueras" no sería ninguna sorpresa para las casas de apuestas.La veterana actriz ha cautivado al público y la crítica con su papel de una madre tenaz y ruda en Tres anuncios en las afueras que busca justicia por todos los medios posibles para su hija asesinada, un crimen en los Estados Unidos rurales que nadie parece investigar.

La Academia de Hollywood, que tras las críticas hace dos años por la falta de nominados negros aumentó la diversidad de su organización para evitar discriminaciones. Y aunque la lista de nominados al Óscar sigue siendo un campo ampliamente dominado por hombres, este año se colaron algunas buenas noticias para la igualdad como las candidaturas de Rachel Morrison (Mudbound), la primera mujer aspirante a la estatuilla de mejor dirección de fotografía, o la de Greta Gerwig (Lady Bird) como directora, donde sólo ha ganado una cineasta: Katrhyn Bigelow.