Cate Blanchett hará de Lilith en la película de 'Borderlands' de Eli Roth

Después de muchos días de rumores, por fin se ha confirmado de forma oficial la noticia: Cate Blanchett interpretará a Lilith, la protagonista de ‘Borderlands’,una película basada en el viodejuego Gearbox Software, cuyo director es Eli Roth.

Lilith es uno de los personajes más importantes del universo que dará mucho juego debido a los superpoderes sobrehumanos que tiene, uno de ellos hacerse invisible. Posee habilidades alienígenas y pertenece a una raza especial, es una sirena del planeta Dioniso. Para Cate Blanchett, de 51 años, supondrá un reto más en su extensa y laureada trayectoria, ya que es un papel desconocido para ella.

El filme estará producido por Lionsgate que es quien ha anunciado oficialmente el nombre de la protagonista a través de su cuenta de Twitter. De momento la película de ‘Borderlands’ se encuentra en una fase de producción muy temprana y todavía no tiene fecha de estreno.

THIS IS NOT A DRILL. Welcome Cate Blanchett to the world of @Borderlands. https://t.co/RBJZqrvjm6 — Lionsgate (@Lionsgate) May 28, 2020

Eli Roth elogia a la actriz: "No hay nada que ella no pueda hacer"

Tras anunciarse el nombre de la protagonista, su director Eli Roth ha alabado la versatilidad de la actriz, con la que ya ha trabajado previamente: “Soy muy afortunado de tener a la increíble Cate Blanchett protagonizando ‘Borderlands’. Tuvimos la colaboración más increíble juntos en ‘The House with a Clock in Its Walls’, y creo que no hay nada que ella no pueda hacer. Desde el drama hasta la comedia y ahora la acción, Cate hace que cada escena brille”, ha señalado en 'Entertainment Weekly'.

Después ha continuado alabando a la intérprete: “Trabajar con ella es realmente el sueño de un director hecho realidad, y me siento tan afortunado de poder hacerlo nuevamente a una escala aún mayor. Todos quieren trabajar con Cate, y sé que juntos vamos a crear otro personaje icónico en su carrera ya famosa”.