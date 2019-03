Cardi B debutará en el cine de la mano de Jennifer López con 'Hustlers'

La rapera de origen latino Cardi B debutará en el cine con 'Hustlers', una película que protagonizará la también hispana Jennifer López, informó hoy el medio especializado Deadline.

López y Constance Wu, la protagonista de 'Locamente millonarios' (2018), ya figuraban en el reparto de esta película a la que, además de Cardi B, se han incorporado ahora las actrices Lili Reinhart, Keke Palmer y Julia Stiles.

Se trata del primer papel en la gran pantalla para Cardi B, artista estadounidense de ascendencia dominicana que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco 'Invasion of Privacy' (2018) y a canciones muy exitosas como 'Bodak Yellow' o 'I Like It'.

Por su parte, Jennifer López, una de las estrellas latinas más importantes de Hollywood, estrenó el año pasado la comedia 'Jefa por accidente' y cerró la andadura de la serie policial 'Sombras azuladas' con la emisión de su tercera temporada.

Lorene Scafaria ('Buscando un amigo para el fin del mundo', 2012) es la guionista y la directora de una cinta que narrará la historia real de un grupo de bailarinas de 'striptease' de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

'Hustlers' se basa en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine.

"A los hombres se les dice que valen lo que vale su cuenta bancaria"

"La película es una mirada empática a las mujeres y los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura", dijo Scafaria cuando se dio a conocer el proyecto en agosto de 2018.

"A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo", añadió.