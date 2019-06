De Rosalía a Maluma: las candidatas para convertirse en la canción del verano 2019

El verano no ha comenzado oficialmente, habrá que esperar hasta el próximo día 21 para poder decir que hemos cambiado de estación. Sin embargo, no hay que esperar hasta la fecha marcada en el calendario para saber qué canciones se bailarán a todas horas y en todas partes, las que, aunque algunos traten de evitarlo, no se podrán dejar de escuchar en la radio cada media hora.

El año pasado comenzó a entrar con fuerza la música trap entre los gustos de los más jóvenes. Solo había que echar un vistazo a los carteles de los festivales para saber que la tendencia estaba cambiando. Lejos queda el reggaeton que se ha consumido hasta el momento con nombres como Bad Bunny, Ozuna, Yung Beef, Karol G. y C. Tangana. Pero también han irrumpido artistas de talent shows que llegan con hits del verano bajo el brazo.

Entre los temas más sonados en 2018 hubo singles de todo tipo, desde Dura, de Daddy Yankee o One Kiss, de Dua Lipa y Calvin Harris, hasta temas made in Spain como Lo malo y Ya no quiero na', ambos de concursantes de Operación Triunfo, Aitana y Ana Guerra y Lola Índigo, respectivamente.

En esta ocasión, las candidatas a ser la canción del verano 2019 tampoco entienden de géneros. Pero, ¿cuál terminará siendo la absoluta triunfadora de este periodo estival?

1. 'Con altura' (Rosalía y J Balvin ft. El Guincho)

Todo lo que toca Rosalía se convierte en éxito, eso es un hecho más que contrastado. Desde su Malamente (2018), la artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana encandiló a la crítica y a melómanos. Se atrevió con nuevos matices y con temas arriesgados que la han posicionado en todo lo alto de la música nacional e internacional. Sus últimas canciones no iban a ser menos y por ello, Rosalía repite en esta lista.

La primera que opta a ser la canción de este verano es Con altura. El tema que comparte con el colombiano J Balvin ya lleva sonando unos meses, por lo que está más asentada entre el público -cuenta con más de 300 millones de reproducciones en Youtube- y esto provocará que sea una de las más escuchadas estos meses. Además, hace tan solo unos días, la revista Time la catalogaba como uno de los 10 mejores temas del año.

2. 'Calma' (Pedro Capó, Farruko)

Playa, sol, tranquilidad, baile... los elementos imprescindibles para unas vacaciones también los tiene esta canción de Pedro Capó y Farruko. Es uno de los temas que más suena en las emisoras de radios desde que se lanzó este año y que más invita a pensar en la próxima estación.

La original la mejora, quizá, la versión remix en la que participa la cantante estadounidense Alicia Keys. Otra voz que, muy alejada hasta el momento de este género, ya se suma a la corriente del pop latino.

3. 'La venda' (Miki Núñez)

Ha sido uno de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo más mediáticos y seguidos de la edición. Además, el de Tarrasa interpretó el tema compuesto por Adrià Salas (del grupo La Pegatina) La venda, que finalmente fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión el pasado mes de mayo.

El resultado en la tabla no fue demasiado bueno, pero lo cierto es que la acogida sí que ha sido notable. Este tema es muy similar a los del grupo de su compositor por lo que el espíritu festivalero y el buenrollismo son palpables.

4. 'Me quedo' (Aitana Ocaña y Lola Índigo)

La exconcursante de OT que mayor partido ha sacado a su estancia en la Academia -ya cuenta con temas, un perfume, un libro, es imagen de una firma de moda...-, Aitana Ocaña, lanzó el pasado viernes su primer disco completo, Spoiler. Ha sido sin duda uno de los más esperados, a pesar de que ya lanzó temas propios en un pasado EP, Tráiler.

No solo ella ha triunfado en las listas de éxitos, una de sus compañeras, Mimi Doblas, que creó Lola Índigo, se ha convertido en una de las artistas más transgresoras. Gracias a su talento con la danza ha combinado la música y este arte a la perfección con temas como Ya no quiero ná o Mujer bruja, esta última junto a La Mala Rodríguez.

Ahora, Aitana Ocaña y Lola Índigo lanzan un nuevo tema juntas en Spoiler, Me quedo, otro de los que podrían pasar a ser la canción de este verano.

5. 'HP' (Maluma)

Dejando a un lado la controversia por ciertos comportamientos, letras e imágenes machistas de algunos de sus temas y videoclips, lo cierto es que las canciones que ha lanzado Maluma se han posicionando en los primeros escalones de las listas de éxitos tanto nacionales como internacionales.

La última, HP, cuenta con casi 400 millones de visitas en Youtube. De hecho, si se analiza la letra podría ser un giro de 180 grados en la música del colombiano. Muchos ya dicen que esta podría ser una canción feminista, en la que se produce el empoderamiento de la mujer.

6. 'Sucker' (Jonas Brothers)

Los hermanos más conocidos del planeta Disney Channel, los Jonas Brothers, han vuelto. Hace años se convirtieron en un producto más de la compañía con el que se crearon discos, series, películas y todo tipo de merchandising. Pararon durante bastantes años pero, hace apenas tres meses, los hermanos Jonas -Nick, Joe y Kevin-, regresaron con un tema candidato a ser canción del verano, Sucker.

7. 'I don't care' (Ed Sheeran y Justin Bieber)

Ha sido una de las colaboraciones más esperadas durante años. El irlandés Ed Sheeran y el canadiense Justin Bieber han cumplido con los deseos de sus largas listas de seguidores. Ambos han lanzado recientemente I don't care.

El videoclip es uno de los más estrambóticos de la temporada. No llega al nivel de otros como el de Mirror Kissers, de The Cribs o I’m Easy, de Merk, pero la animación también es protagonista, con recortes e imágenes de los protagonistas en todo tipo de escenarios.

8. 'Aute cuture' (Rosalía)

Rosalía tiene varias opciones para convertir uno de sus últimos temas en la canción del verano. No han pasado ni 15 días desde que estrenó Aute Cuturey su videoclip ya cuenta con casi 14 millones de reproducciones en Youtube.

Este nuevo videoclip, dirigido por Bradley & Pablo, recuerda a los filmes de los 70, mucho color pero saturación de granulado. El tema, que invita a ser escuchado desde el primer segundo, dura casi tres minutos y ha sido coescrita por Rosalía, El Guincho y Leticia Sala.

9. 'R.I.P.' (Sofia Reyes feat. Rita Ora & Anitta)

Este tema y su videoclip fueron estrenados el pasado marzo. R.I.P. es una canción de la artista mexicana Sofía Reyes, en colaboración con la cantante británica Rita Ora y la cantante brasileña Anitta.

El video está dirigido por Eif Rivera y fue grabado en Los Ángeles. La revista especializada Rolling Stone lo calificó de "vibrante" y "suntuoso" y es otro de los temas que no deja de sonar en las radios de música comercial. Otra candidata a canción del verano.

10. 'Contando lunares' (Don Patricio y Cruz Cafuné)

La décima apuesta es la canción de Don Patricio y Cruz CafunéContando lunares. Este tema ya es un auténtico fenómeno entre todo tipo de públicos que ya ha conquistado lo más alto de las listas de éxitos y de ventas.

Es un tema que invita a bailar, que mezcla el rap, el hip-hop y la música latina.