The 1975 triunfan en unos Brits Awards 2019 carentes de rock

The 1975 fue el triunfador de la noche de los Brit Awards. La banda de rock alternativo de Mánchester (Reino Unido), se hizo con el galardón a mejor álbum y mejor grupo británico en la 39ª edición de los premios británicos de la música.

La banda, que estará este año en España en el festival madrileño Mad Cool -el sábado 13 de julio-, continúan girando con su álbum 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' (2018).

Pero los de Mánchester no fueron los únicos reconocidos en la gala celebrada la noche de este miércoles. La cantautora Jorja Smith ganó el Brit como mejor artista británica. La artista, que presenta 'Lost & Found', dedicó el premio "a todas las mujeres que son ellas mismas y aman lo que hacen"

Por su parte, el premio a mejor artista británico masculino fue para el cantante y compositor George Ezra. Este, además de la canción con la que ha logrado mayor éxito, 'Shotgun', interpreta el maravilloso tema de folk 'Listen to the man' junto al actor Ian McKellen. Así, Ezra arrebató el Brit a uno de los favoritos, Sam Smith.

La gala se celebró en el 02 Arena londinense y comenzó con la actuación del actor Hugh Jackman, que homenajeó a la película que protagoniza, 'The Greatest Showman'. Su banda sonora ha sido el disco de mayor éxito a nivel mundial en 2018. La actuación contó, además, con gran número de bailarines y contorsionistas.

La ceremonia la condujeron el actor y cómico Jack Whitehall y la locutora de la BBC Clara Amfo. Y, entre los que entregaron los galardones estuvieron el delantero del Liverpool Daniel Sturridge o el actor y cantante Jared Leto, que con unas botas rojas de tacón y una americana sin camisa entregó el Brit a mejor álbum británico. Leto estará en España junto a su grupo 'Thirty Seconds to Mars' en el festival Arenal Sound.

Si se habla de premios internacionales, quien se llevó el Brit a mejor artista fue el rapero Drake, el premio a mejor artista femenina fue para Ariana Grande y el reconocimiento a mejor grupo fue para The Carters. Sin embargo, la organización no dudó en entregar estos premios sin pararse demasiado, ya que ninguno de ellos asistió a la capital británica.

Ed Sheeran también fue protagonista. Se llevó el galardón al éxito global gracias a su álbum 'Divide', con el que se hizo con más de nueve millones de copias (9.636.000 en total) en 2017 y continúa siendo uno de los trabajos más vendidos.

Un buen año para Dua Lipa

El premio a mejor productor fue para Calvin Harris, que además de actuar en la gala, también se llevó el Brit a mejor sencillo junto a Dua Lipa gracias a 'One Kiss'. Un buen año, sin duda, para el DJ y productor y para la cantante, compositora y modelo británica de origen albanokosovar, que ya se ha hecho con dos Premios Grammy 2019.

Por su parte, Little Mix ganó el Brit a mejor videoclip por 'Women like me', P!NK cerró la noche con el premio a la aportación excepcional a la música y tocando su 'Just Give Me a Reason', acompañado de Dan, vocalista del grupo Bastille.