Boadella se atreve con Picasso y lo destroza en la ópera ‘El pintor’

Que Pablo Picasso sea un pintor "sobrevalorado" es algo que piensa más de uno –acaso porque la presencia de Duchamp en su tiempo lo dejó en evidencia ante el resto de las vanguardias-. Sin embargo, pocos han sido tan prolíficos en la profusión de ataques contra el malagueño como Albert Boadella(Barcelona, 1943). Se ha referido a él como un Atila del arte que consiguió que a su paso la pintura "no volviese a nacer" y se convirtiese en un "asunto financiero”. Un hombre anuncio de sus propios logros. Un perpetrador de la industrialización del arte. Así retrata el dramaturgo al protagonista de su ópera El pintor, que llegará a los Teatros del Canal el 8 de febrero.

Aunque nunca se ha ido del todo –el director teatral está siempre en la palestra, si no como presidente en el exilio de Tabarnia, como el agitador que siempre ha sido- Albert Boadella vuelve a los teatros que dirigió desde 2008 hasta el fin de la temporada 2016-2017. Lo hace con el estreno absoluto de esta ópera escrita y dirigida por él. El pintor se representará en tres únicas funciones los días 8, 10 y 11 de febrero. Sin embargo, y cuando falta todavía algo más de una una semana para su estreno, las entradas se han agotado.

Según describe el propio dramaturgo, El pintor es "una mirada crítica" a la vida y obra de Pablo Picasso. "El objetivo de la gente de la farándula es poner en tela de juicio los mitos, espirituales, sociales, morales y humanos. Picasso, sin duda alguna, es un mito sobrevalorado por muchos motivos. En primer lugar, porque él se hizo comunista en el año 45 y, por tanto, fue ensalzado por toda la intelectualidad comunista", ha afirmado Boadella en declaraciones con la Agencia Efe. No se puede negar que Boadella hace justicia a una biografía, la de Picasso, donde el compromiso ha sido casi ergonómico: se adaptaba a los accidentes de su biografía. Por ejemplo, el hecho de que Picasso (como Sartre o Simone de Beauvoir) permanecieran en el París ocupado por los nazis.

"Nadie le puede negar su trazo genial. Incluso en los centenares y miles de disparates aparece siempre un detalle de su infinita gracia. Desde la infancia parecía un ser nacido solo para pintar. Sin embargo, asistimos a la paradoja de cómo el pincel más dotado del siglo XX fue también quien le asestó el golpe letal al arte pictórico", asegura Boadella. "Cinco, diez, veinte obras diarias, y el mercado financiero se rindió exaltado y eufórico ante él. Ya no era el valor formal y emocional de la obra sino la pura especulación comercial la que marcaba el camino de lo valioso y lo desechable. Con su prodigiosa astucia y el apoyo fiel de sus cofrades políticos logró ser ensalzado por los medios como el genio supremo".

Esta ópera con música de Juan J. Colomer y dirección musical de Manuel Coves, ha dado la oportunidad al fundador de Els Joglars de cuestiona el significado de Picasso en la historia de la pintura. "Se le ha dado una importancia que no tiene pictóricamente, pero sí que la tiene en relación con las consecuencias de su obra, y esas consecuencias no son positivas. Han sido negativas", opina el dramaturgo. Según Boadella, Picasso propició la industrialización de la pintura. "A partir de él, el arte se empieza a llamar artes plásticas y ya es un asunto financiero: ya no es esencialmente un asunto de contenidos artísticos, sino de pura especulación. Yo digo que Picasso ha sido como Atila, un gran general, que donde por allí donde ha pasado no ha vuelto a crecer la pintura".

En esta ópera, Boadella entremezcla a Picasso (el actor Alejandro del Cerro) con Mefistófeles (Josep Miquel Ramón), el subordinado de Lucifer, que va guiando al artista a lo largo de su vida, en un final en el que incluso es increpado por el propio Velázquez (Toni Comas), quien le "insulta" y le echa en cara la "mamarrachada que hizo con su versión de Las Meninas". "Picasso quiere el éxito rápido. Yo coloco en El pintor a Mefistófeles, con el que hace un pacto por la eternidad de su obra y por ser el mejor pagado. A cambio, Mefistófeles dice que lo que le interesa es que monte el caos, el caos en el arte, que es lo que hace Picasso", explica Boadella.

Coproducida con el Teatro Real, esta obra de tres actos comienza con un delirio de Picasso, quien afectado por una costumbre bohemia del París de aquellos años asegura que vendería su alma por el éxito rápido, "por no pasar ni frío ni hambre y por ser el mejor". Es allí cuando aparece Mefistófeles y ultiman el pacto. El tercer y último acto se desarrolla en la casa de Mefistófeles, que le hace ver a Picasso las consecuencias de su arte y "cómo queda todo en el grafiti". Una frase retumba cual maldición: El Guernica, el grafiti más famoso, no es una pintura.