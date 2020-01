Billie Eilish y Rosalía hacen historia en los premios Grammy 2020

La última edición de los premios Grammy, los más relevantes del cuarto arte, han dejado imágenes para la historia. La artista más joven en estar nominada a las cuatro principales categorías de los galardones arrasaba la pasada noche. Billie Eillish, con tan solo 18 años, se llevó cinco gramófonos dorados. Además, Rosalía se estrenó en este certamen con el reconocimiento a mejor disco latino de rock, urbano o alternativo.

Eillish, cantante y compositora nacida en Los Ángeles (California, EEUU), estaba nominada a mejor álbum del año, mejor grabación del año, mejor canción del año, mejor nuevo artista y mejor álbum de pop. Todas y cada una de estas categorías fueron para la artista.

La primera gracias a su 'When We Fall Asleep, Where Do We Go?', así como la de mejor álbum pop, y la mejor grabación fue para su 'Bad Guy', igual que el premio a mejor canción del año. Eillish cogía el testigo así al artista de San Antonio (Texas, EEUU), Christopher Cross, que en 1981 era el único que había logrado algo semejante.

De esta manera, Eillish se ha convertido en la primera mujer en conseguir cinco Grammy en una misma edición, así como en la artista más joven en lograrlo.

Billie Eilish, además, dejó de lado sus matices siniestras y ritmos oscuros para brillar con una desnuda 'When The Party's Over' encima del escenario.

Rosalía gana su primer premio Grammy

Además de la estadounidense, hubo otra artista que logró hacerse con un nuevo premio en su palmarés, el primero de los más importantes de la música. La artista española Rosalía se hacía con el Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, gracias a su 'El mal querer'.

No solo eso, Rosalía fue una de las encargadas de llevar su música al escenario del Staples Center de Los Ángeles (EEUU) y trasladó el flamenco a este certamen con una interpretación en la que sonaron 'Juro que' y 'Malamente'.

"Con todo el respeto, esta música es la expresión más bella del arte, en mi opinión personal", dijo Rosalía al recibir el premio.

Entre los artistas nominados a las categorías de música latina también ganaron el español Alejandro Sanz en la categoría a mejor álbum latino de pop, por su '#Eldisco'. También recibieron reconocimientos de la Academia de la Grabación estadounidense Marc Anthony y Aymée Nuviola, por el disco tropical 'Opus'.

Otra de las triunfadoras de la noche fue la rapera Lizzo, que se hizo con tres gramófonos como mejor actuación pop, por 'Truth Hurts'; mejor actuación de R&B, por 'Jerome'; y mejor álbum urbano contemporáneo, por 'Cuz I Love You'.

Asimismo, quien lleva la batuta del futuro del blues de texas, Gary Clark Jr., se hizo con otros tres galardones. Se llevó el de mejor interpretación de rock por 'This Land', por el que también ganó el premio a mejor canción; y el de mejor álbum de blues contemporáneo, por el disco de nombre homónimo.

La reaparición de Demi Lovato

Un momento muy especial fue el regreso de Demi Lovato a los escenarios tras la crisis de ansiedad que experimentó por una sobredosis en 2018.

También hubo tributos a Prince, de la mano de Usher y FKA Twigs; y Nipsey Hussle, por John Legend. Asimismo, Aerosmith recibió el premios a persona del año con una preformance en la que sus integrantes aparecieron con una camiseta de Kobe Bryant.

Gammys marcados por la muerte de Kobe Bryant

La 62 edición de los premios Grammy venía marcada por un acontecimiento que se conocía escasas horas antes del comienzo de la gala. La muerte del exjugador de balonceso Kobe Bryant a los 41 años, así como su hija y otras tres víctimas en un accidente de helicóptero, conmocionó a todo el mundo.

Por ello, quien ha hecho historia en su deporte, recibió un especial homenaje en la gala de los Grammy. La conductora de la gala, la artista estadounidense Alicia Keys, aseguró que estaban "juntos en la noche más grande de la música". "Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo. Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", afirmó.