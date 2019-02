La Berlinale incluye por primera vez a Netflix con la cinta de Coixet 'Elisa y Marcela'

El Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, tendrá lugar este jueves 7 de febrero. En ella, el cine iberoamericano volverá a tener gran presencia. Podrá ganar el Oso de Oro el filme español 'Elisa y Marcela', una cinta de Isabel Coixet que narra la historia del primer matrimonio homosexual registrado en España.

Además de un amplio número de producciones iberoamericanas, esta edición de la Berlinale cuenta con otras novedades. Habrá más mujeres, más directoras que nunca con siete cineastas de un total de 17. Asimismo, por primera vez, el festival abrirá las puertas a Netflix, una decisión que empiezan a tomar algunos festivales pero que aún se encuentra en el centro de la polémica.

Sin embargo, y según ha afirmado la organización del evento, aunque cuenten con la cinta de Coixet, exigen que esta o cualquier otra película de la plataforma sea reproducida en salas de cine antes de la competición y que lo confirmen por escrito.

No solo el filme sobre el enlace sobre dos profesoras en el año 1901 protagonizado por Greta Fernández y Natalia de Molina aspira al galardón más importante del festival. También compiten por este reconocimiento 'The kindness of strangers', de la danesa Lone Scherfig; o 'Grace à Dieu', dirigida por el francés François Ozon y que cuenta la historia real de un cura juzgado por haber abusado sexualmente de menores.

Christian Bale, Catherine Deneuve y Diane Kruger

La alfombra roja del festival contará con rostros muy conocidos, ejemplos son el protagonista de 'Vice' -filme que opta a ocho Premios Oscar-, Christian Bale; la actriz gala Catherine Deneuve, por la producción 'L'adieu à la nuit'; o la británica Diane Kruger por 'T he Operative'.

Fuera de competición, se estrenará en la Berlinale la ópera prima del actor brasileño Wagner Moura 'Marighella'. El intérprete de Pablo Escobar en 'Narcos', habla de los cinco años de resistencia de Carlos Marighella contra el régimen militar de Brasil, que fue asesinado en el año 1969.

Moura también será uno de los protagonistas de la próxima cinta de Brian de Palma 'Sweet vengeance'.

La homosexualidad y las personas transgénero

Será una 69ª edición en la que también se dará mayor visibilidad a homosexualidad y a las personas transgénero. Además de la película de Coixet, los filmes iberoamericanos 'Temblores', de Jayro Bustamante, 'Greta', de Armando Praça y el documental sobre Pedro Lemebela, de Joanna Reposi abordarán estos temas.

Por su parte, integran la lista de nominados el corto español 'Cocodrilo', de Jorge Yúdice; así como los argentinos 'Los rugidos que alejan la tormenta', de Santiago Reale, y 'Mientras las olas', de Delfina Gavaldá y Carmen Rivoira.

Completan la sección los cortos 'City Plaza Hotel', de Anna Paula Hönig y Violeta Paus, una coproducción franco-germano-chilena; el colombiano 'El tamaño de las cosas', de Carlos Felipe Montoya; y el mexicano 'Los ausentes', de José Lomas Hervert, fuera de competición.

En esta sección, competirán a un Oso las cintas españolas 'Leyenda dorada', de Chema García Ibarra y Ion de Sosa, y 'Suc de síndria', de Irene Moray; así como las argentinas 'Blue Boy', de Manuel Abramovich, y 'Shakti', de Martin Rejtman, coproducida con Chile.

Juliette Binoche al frente del jurado

La Berlinale se celebra entre el 7 y el 17 de febrero y el jurado será presidido por la actriz francesa Juliette Binoche ('Chocolat', 'El paciente inglés', 'Paris, Je t'aime'), que cuenta con un Oscar. La acompañarán el crítico de cine estadounidense Justin Chang, la actriz alemana Sandra Hüller, el director, guionista, productor y montajista chileno Sebastián Lelio, la comisaria del Museo de Arte Moderno de Nueva York Rajendra Roy y la actriz, productora y directora inglesa Trudie Styler.