Benzo presume de aumento para Cultura en unos presupuestos aún sin aprobar

Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para informar sobre los detalles relativos a su cartera en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Considerando que las cuentas nacionales no han sido todavía aprobadas por las cámaras, el optimismo de un aumento para Cultura se escapa nebuloso en el retraso de su concreción. El calendario sigue en marcha y aún las fuerzas políticas no garantizan su aprobación.

El secretario de Estado de Cultura comenzó su alocución señalando "la tendencia ascendente" de los presupuestos destinados a Cultura, que experimentó un aumento del 4,92%. Si se comparan con las cuentas de 2017, que prácticamente congelaron la dotación en todas las áreas, estos números proponen al fin un estirón para un capítulo largamente maltratado.

La oposición no compartió el optimismo de Benzo, aunque admitieron que esos números "corrigen" algunas medidas negativas puestas en marcha por el gobierno de los populares. "Estos no son los presupuestos de Ciudadanos", aseguraron los representantes de la formación naranja, subrayando la insuficiencia de esos números aunque señalan que en ellos, al menos, acaban los recortes. "Nos parecen razonables estos presupuestos", señalaron los de Ciudadanos, aunque no se dieron por satisfechos. José Andrés Torres Mora, del PSOE aseguró que el "crecimiento del 4,4% corrige el crecimiento negativo de los anteriores -cuyo aumento, asegura, se condujo en dirección equivocada-", sin embargo afeó el largo periodo de recortes a los que ha sometido a la Cultura. Sobre los aumentos puntuales, aseguró el socialista, son "pequeños golpes de timón".

En los últimos cuatro años los presupuestos culturales se redujeron más de la mitad, no sólo por los recortes de la primera legislatura del PP, sino por el efecto residual del tijeretazo y de las medidas fiscales que afectaron a sectores como el cine, un tema al que Benzo hizo mención en su comparecencia al asegurar la rebaja del IVA de las entradas del cine del 21 al 10%. Ese punto en particular, como en el aumento de la dotación para la lucha contra la piratería, fue celebrado por todos los representantes de la oposición, incluyendo a Eduardo Maura, de Podemos, quien aun así dijo que el PP "entiende por cine sólo el Doré".

Los incrementos principales señalados por Fernando Benzo se reparten en cinco áreas, que son las que experimentan aumentos más sensibles. La Protección del Patrimonio, con un 5, 75%, así como Conservación, cuyo aumento se ubica en el 5,88%. La inyección de mayor dinero en estos epígrafes se debe al Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018, una efeméride que ya casi consume un semestre de su celebración desde enero de este año.

Bibliotecas, las eternas damnificadas, alcanzan según Fernando Benzo un 7,72 % más, que se concentran en el apoyo al Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, así como las ayudas para el aumento del catálogo bibliográfico de las redes de bibliotecas y el fomento de los clubes de lectura asociados a esas instituciones. También Archivos experimenta, según el portavoz oficial, un aumento del 4,69% -para compensar la bajada del año pasado señaló la oposición-, así como la partida destinada al fomento de Industrias culturales, que va al alza en un 4,63%. La partida de Museos recibe 54 millones de euros más, un 4,9 %.