Bárbara Rey, la estrella de la noche más gamberra de los Premios Yago

La actriz Bárbara Rey, premio de Honor de la V edición de los Premios Yago, ha sido la estrella de la noche más gamberra del cine español, que ha tenido entre sus premiados a los directores de cine Isaki Lacuesta y Elena Trapé y a parte del elenco de "Tiempo después".

Rey, que ha sido aclamada como musa de los años del destape y estrella a la que "a veces sus apariciones en 'el corazón' han solapado la gran actriz que ha sido", según la ha presentado su amigo y compañero Juan Carlos Naya, ha recogido su Yago proclamando que no tiene un Goya: "Ellos se lo pierden", ha dicho.

Presentada por el cómico y guionista Luis Fabra, la gala celebrada en la veterana sala El Sol de Madrid, comenzó con un número musical en la que los acordes de Mac Navajas, en un guiño a la Premio de Honor, sirvieron para acompañar una letra que reivindicó las segundas oportunidades.

Porque los Yago son unos galardones que nacieron hace cinco años por iniciativa del actor y periodista Santiago Alverú para reparar "los olvidos, despistes, injusticias y flagrantes errores" de los Premios Goya, un objetivo a batir como se vio al término de la fiesta cuando todos los invitados apalearon una piñata con la imagen de Francisco de Goya.

Isaki Lacuesta

Isaki Lacuesta recogió su premio, el Yago Impepinable al Nominado No Ganador, y también el de la actriz Bárbara Lennie ganadora del premio al No Nominado, que no pudo acudir a recogerlo.

Laura Pedro, ganadora del Goya 2019 a los mejores efectos especiales entregó el Yago al No Reconocido al especialista de acción Óscar Dorta, doble de Dani Rovira en 'Superlópez', y el productor de la cinta más taquillera del año pasado, "Campeones", Luis Manso, entregó el Yago al Éxito Menos Comercial, a la directora catalana Elena Trapé, autora de "Las distancias".

"La mejor película que hemos hecho Javier Fesser y yo ha sido 'Camino' y perdimos con ella un montón de pasta", le dijo Manso a Trapé para recomendarle después: "Elena, sigue haciendo buenas pelis porque a veces la taquilla no siempre corresponde".

Alverú, por su parte, se congratuló de haber llegado a la quinta edición de unos premios "salidos de la nada", comentario que le sirvió para meterse también con los premios Feroz que concede la prensa especializada, y prometió un escenario "más loco" para la próxima edición de los Yago: "Un barco, una azotea... aunque los patrocinadores aún no lo saben", bromeó.

Por el aniversario, los Yago crearon este año un premio nuevo que existe en otros premios importantes como los que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood al mejor elenco de una película, el Yago al Mejor Grupo de Irreductibles, que acudieron a recoger los secundarios de "Tiempo Después", de José Luis Cuerda, encabezados por Raúl Cimas y Daniel Pérez Prada, incluido un actor argentino que fue sacado del montaje final por el director.

La actuación en directo de la noche corrió a cargo de Ramsés Gallego, El Coleta, protagonista del documental sobre los delincuentes juveniles de los años ochenta "Quinqui Stars".