El verdadero origen de 'Baby Yoda', el personaje que ha revolucionado las redes

Disney lo ha vuelto a hacer. Que la compañía estadounidense es capaz de crear personajes que fascinen a toda la humanidad no es una novedad y desde hace tan solo unos días, hay lo que parece una pequeña versión de un personaje de la saga Star Wars que ha revolucionado las redes sociales y al que han bautizado como Baby Yoda.

Baby Yoda llegó a la pequeña pantalla estadounidense el pasado día 12 de noviembre, con el lanzamiento de la plataforma Disney+. Lo hizo en la ópera espacial y space western The Mandalorian, un spin-off basado en el exitoso universo de Star Wars -para verlo en España habrá que esperar unos meses-.

No obstante, y a pesar de su gran parecido con el poderosos maestros Jedi, este pequeño personaje no es Yoda de pequeño.

El verdadero nombre del personaje es The Child y tiene alrededor de 50 años -Yoda tiene unos 900-. Además, The Mandalorian tiene lugar un lustro después de El retorno del Jedi (Return of the Jedi), el Episodio VI de la saga estrenado en 1983, donde Yoda muere. Por ello, las edades y los acontecimientos son incompatibles.

¿Cómo se ha hecho a 'Baby Yoda'?

A simple vista, Baby Yoda parecía ser un producto de las imágenes digitales creadas por ordenador, conocido como CGI -método mediante el cual se ha conseguido que Robert de Niro rejuvenezca en The Irishman-. Pero nada más lejos de la realidad.

El pequeño personaje no es más que una marioneta, algo que implica que sea controlado de forma manual por varios técnicos del proyecto del director, actor, guionista y productor de cine estadounidense Jon Favreu.

De hecho, el propio Favreu hizo públicas unas imágenes detrás de las cámaras en las que se ven los movimientos del bautizado como Baby Yoda. "Si durante Acción de Gracias la cosa se pone demasiado tensa, enséñales a todos este vídeo que hice en el set de The Mandalorian".

Nuevo acierto de Disney

Y es que, sobran motivos para creer que este nuevo personaje de Disney ya ha conquistado a la red de redes, tanto a seguidores de la saga de Luke Skywalker, Leia Organa, Obi-Wan Kenobi y el propio Yoda, como los que no han visto un solo filme de los de George Lucas.

Este es, sin duda, un movimiento más que acertado de la compañía norteamericana, cuando acaba de comenzar el mes de diciembre, el mejor momento para la industria en relación al consumo, tanto de series como de productos.