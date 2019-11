Fallece en Madrid a los 94 años la actriz Asunción Balaguer, viuda de Paco Rabal

La actriz Asunción Balaguer ha fallecido en la madrugada de este sábado a los 94 años de edad, en el hospital madrileño de la Fuentefría (Cercedilla) como consecuencia de un fallo multiorgánico, según ha informado la Fundación AISGE en un comunicado.

Balaguer, que celebró su último cumpleaños el pasado 8 de noviembre, fue ingresada una semana después de sufrir un ictus en su domicilio del municipio madrileño de Alpedrete, donde residía desde principios de los años ochenta en compañía de su marido, el acto Paco Rabal, fallecido en 2001.

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Collado Villalba y posteriormente su cuerpo será incinerado. Sus dos hijos Benito y Teresa, frutos de su matrimonio con Rabal, trasladarán las cenizas de la actriz a Águilas (Murcia) donde están depositadas las de Paco Rabal.

Balaguer, nacida en Manresa (Barcelona) en 1925, se subió por primera vez a un escenario a los trece años para representar la función 'Santa Teresa de Jesús' a cargo del Institut del Teatre. Después, se trasladó a la capital donde conoció a Paco Rabal cuando este se incorporó a la compañía Lope de Vega.

Carrera artística

Durante más de su medio siglo de matrimonio, la actriz relegó en parte su faceta interpretativa hasta que enviudó, a los 75 años, y decidió retomar la vida artística. Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores. Además, en 2012, la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el TP de Oro y un año después recogería el Premio Max a la actriz de reparto por el musical Follies.

Sin embargo, el éxito de su carrera artística se lo dio el reconocimiento de la Fundación AISGE en 2010 galardonándola con el Premio Actúa por su "prolongada y fructífera trayectoria". Fue cuando, con el trofeo alzado, confesó que regresó a la interpretación porque su vida le "aburría". "No me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre. Si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Y me gustaría tener otra vida, ¿eh?", destacaba Balaguer tras recibir el premio.

La actriz fue consejera de la entidad y patrona de la Fundación AISGE entre 2020 y 2018 y además asumió la presidencia vitalicia del jurado del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, instaurado en 2007.